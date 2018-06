V Hollywoodu je spousta herců s HIV, říká Charlie Sheen

„Vím, kteří to jsou. Ale jejich jména si vezmu do hrobu,“ řekl Charlie Sheen v rozhlasovém pořadu The Kyle a Jackie O Show.

Sheen se k nakažení přiznal před necelými dvěma lety. Hollywoodem se šířil strach kvůli zprávám, že jeden ze známých svůdníků je HIV pozitivní. Spekulovalo se o Leonardu DiCapriovi nebo Bradleym Cooperovi. Tím tajemným neznámým byl ale Sheen.

„Jsem tu, abych potvrdil, že jsem HIV pozitivní. Musel jsem zastavit tu vlnu polopravd a povídaček o tom, jak ohrožuji zdraví ostatních. Nic nemůže být vzdálenější pravdě,“ prohlásil tenkrát v rozhovoru s Mattem Lauerem. HIV u něj objevili v roce 2011 a k otevřené zpovědi se rozhodl hlavně proto, aby skončilo vydírání od lidí, kterým se svěřil.

Bývalá hvězda seriálu Dva a půl chlapa vyzkoušela také alternativní léčbu u šarlatána, kterého se později rozhodl žalovat (psali jsme zde). Nyní se v rádiu pochlubil, že bere „zázračný“ lék s označením PRO-140, díky němuž je prý mnohem méně nakažlivý než většina lidí, s nimiž spal.

Neodpustil si ani narážku na kolegyni ze seriálu Jenny McCarthy, která mu mnohokrát vyčítala, že měl svoji diagnózu svým kolegům oznámit. On však s Dva a půl chlapem skončil v roce 2011 a až pak mu HIV objevili.

„Ona říká: Líbala jsem se s ním! Dotkla jsem se ho! A já jen říkám: Sakra, tvoje matika je na prd. Tehdy jsem to neměl,“ dodal.