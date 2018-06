Sheen: Šarlatána, který mi bez medikamentů léčil HIV, by měli zavřít

„Ten muž je lhář a pokud se vrátí zpět do Ameriky, aby tady praktikoval svou lékařskou praxi, měli by ho rovnou zavřít,“ sdělil rozhořčený Sheen, který si teprve teď začíná uvědomovat, jak byl nezodpovědný.

Za léčitelem totiž odletěl, aniž by si někde ověřil, co je opravdu zač a zda je jeho léčba úspěšná. „Doktore, byl jsem u vás na léčení v Mexiku pouhý jeden den. Ale v Americe jste mě léčil dva měsíce a přitom to bylo nezákonné. V Americe nemáte vůbec provádět lékařskou praxi,“ vzkázal Sheen léčiteli. O jeho šarlatánství prý neměl tušení a věřil mu.

„Ten doktor mu řekl, aby se vykašlal na léky. Ale přitom ty mu poslední čtyři roky pomáhaly a jen díky nim se Charlieho stav nezhoršil,“ sdělil současný Sheenův doktor, který na něj dohlíží od doby, co se u herce na HIV přišlo.

„Jsem opravdu překvapený, že ještě teď žiju,“ doplnil herec, který varuje všechny nakažené HIV před alternativní léčbou. Podle něj mají smysl jedině léky.

Aby mexický doktor přesvědčil Charlieho o efektivnosti své léčby, píchl si dokonce injekci s hercovou krví s tím, že on sám se dokáže vyléčit. A dodnes je přesvědčený o tom, že je jeho léčba zázračná.