Sheen končí v seriálu Dva a půl chlapa, vyhazov dostal přes média

"Po důkladném zvážení Warner Bros. s okamžitou platností ukončila spolupráci s Charliem Sheenem," uvedlo televizní studio v prohlášení.

Vedení filmového studia poslalo Sheenovi výpověď přes jeho právního zástupce, samotného herce vůbec nekontaktovalo a ten se to dozvěděl až z médií.

Pětačtyřicetiletý problémista reagoval na výpověď útokem na producenty a zvláště na Chucka Lorreho, tvůrce seriálu, s nímž měl dlouhodobě problémy.

Charlie Sheen a producent seriálu Dva a půl chlapa Chuck Lorre

"Jsou to takoví švábi, že nemají ani dost slušnosti, aby mi zavolali. Já jsem jim do kapes jejich laciného obleku narval pět miliard dolarů a další polovinu miliardy do jeho (Lorreho) kapes a toto je respekt, kterého se mi dostává? Je to politováníhodné a měli by se stydět. Je to chování dětí. Je to chování bláznivých dětí,“ reagoval na výpověď Charlie Sheen, který byl nejlépe placeným hercem seriálu a televize CBS dlouho přehlížela jeho excesy, kterými plnil stránky bulvárních novin.

Studiu došla trpělivost v okamžiku, kdy herec veřejně urazil producenta Chucka Lorreho. Televize pak zrušila natáčení dalších epizod, ovšem jen do konce této sezóny. Po dalších výrocích Sheena v médiích se tvůrci seriálu definitivně rozhodli, že svou největší hvězdu propustí.

Billboard k seriálu Dva a půl chlapa na budově studia Warner Bros.

Nejistota kolem dalšího natáčení má dopad i na další herce. Představitel Charlieho bratra Jon Cryer kvůli zrušeným epizodám přišel o práci a spoustu peněz. V médiích o tom žertoval. "Sleduji denně bulvár, abych se dozvěděl, jestli mám jít do práce, nebo ne," řekl Cryer. Na svůj profil na Twitteru ale napsal: "Je mi líto, že musíte slyšet tak špatné zprávy. Taky jsem v šoku". K vyhazovu svého hereckého kolegy se zatím nevyjádřil.

Charlie Sheen má už léta problémy s alkoholem a drogami. Filmoví a televizní tvůrci to dlouho tolerovali pro jeho nesporný talent. Herec byl několikrát v léčebně, ale bez úspěchu.

Před více než rokem napadl svou třetí manželku, které údajně vyhrožoval zabitím. S tou se teď rozvádí a na konci března ho čeká soud o opatrovnictví dětí.

Sheenův otec nazval jeho problémy s drogami "rakovinou" a vyzval všechny, aby tohoto "mimořádného muže" nezavrhovali.