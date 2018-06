Charlie Sheen bude dědečkem, jeho nejstarší dcera je těhotná

"Myslím, že už jste o tom někdo slyšel… Charlie Sheen bude děda… Ano, děda! Jeho krásná dcera Cassandra bude mámou," prozradila na Twitteru Denise Richardsová, s níž má Sheen další dvě dcery - osmiletou Sam a sedmiletou Lolu.

Osmadvacetiletou Cassandru má Sheen s přítelkyní ze střední školy Paulou Speertovou. Když se narodila, bylo Sheenovi jen 19 let.

V roce 2010 odvedl dceru k oltáři, když si brala svou středoškolskou lásku Caseyho Huffmana. A s ním také čeká první dítě.

Charlie Sheen odvedl v roce 2010 dceru k oltáři Denise Richardsová s dcerami Sam a Lolou

Cassandra vždy dobře vycházela s ženami Charlieho Sheena. S Brooke Muellerovou chodila do společnosti, když to mezi ní a jejím otcem nefungovalo. Přesto ale při veřejných vyjádřeních byla na straně otce. "Jediné, co můžu říct, je, že svého otce miluji," řekla k jeho skandálům.