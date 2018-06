Charlie Sheen už je dědeček, narodila se jeho první vnučka

Osmadvacetiletou dceru Cassandru počal Charlie Sheen ve svých devatenácti letech se svou spolužačkou ze střední Paulou Profitovou.

Cassandra je provdaná za Caseyho Huffmana, kterému ve středu porodila jejich první dítě. Dceru pojmenovali Luna.

"Je to neskutečný, nejúžasnější den. Seznam věcí, které chci zažít, než umřu, je mrňavý," svěřil Sheen magazínu TMZ.

Charlie Sheen odvedl v roce 2010 dceru k oltáři. Těhotná dcera Charlieho Sheena

Malá Luna má dva čtyřleté strýce a dvě o něco starší tety. Její dědeček má totiž dva chlapce z manželství s Brooke Muellerovou, dvojčata Maxe a Boba. Z prvního manželství s herečkou Denise Richardsovou má ještě devítiletou dceru Sam a sedmiletou Lolu.

I když má Sheen z vnučky radost, na roli dědy si moc zvykat nechce. "Já jako dědeček... no nevím. Je to, jako by se svět zlomil v půlce. Je to úžasné, ale nejsem ještě připravený přijmout tenhle titul," řekl Sheen v Lattermanové talkshow.