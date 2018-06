Hvězda Padesáti odstínů šedi: Sexuální scény nebudou žádný problém

"Takový křest ohněm, pokud jde o sexuální scény, jsem před kamerou zažil na začátku mé kariéry. Hrál jsem v britské minisérii Queer as Folk postavu mladého gaye a byly tam některé neuvěřitelné, explicitní sexuální scény. Takže myslím, když jsem o 16 let starší a zralejší, že to nebude příliš velký problém," cituje Hunnama list Huffington Post.

Herec přiznal, že nejdřív roli Christiana Greye odmítal. Nebyl si jistý, jestli bude mít dostatek času, aby se mohl na postavu připravit. Nakonec ale souhlasil.

Jeho filmovou partnerkou bude Dakota Johnsonová, která si zahraje studentku Anastasii Steeleovou. Hercova přítelkyně Morgana McNelisová prý z připravovaných milostných scén moc nadšena není, ale akceptuje to.

"Samozřejmě, je to těžké být s hercem. Musí sdílet některé části mě s celým světem. Ale máme skvělý vztah, miluje mě, chce být se mnou a jsme spolu dlouho. Myslím, že to chápe a vyrovnala se se skutečností, že se bude muset s některými částmi mě podělit. Toto je extrémní případ, ale naštěstí jsme spolu už sedm a půl roku," dodal.

Film má být uveden do kin příští rok v srpnu a bude ho režírovat britská výtvarnice a režisérka Sam Taylorová-Johnsonová.

Závěr erotické ságy Padesát odstínů šedi je v prodeji v Česku: