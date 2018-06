Odmítnutí Padesáti odstínů šedi byla nejhorší zkušenost, říká Hunnam

„Byla to citově nejdestruktivnější a nejobtížnější věc, s níž jsem se musel profesionálně vypořádat. Lámalo mi to srdce,“ řekl Hunnam pro magazín V Man.

Přestože se spekulovalo, že se Hunnam polekal sexuálních scén, herec znovu prohlásil, že by natáčení nestíhal kvůli jiným projektům. Kromě natáčení další řady seriálu Zákon gangu se slíbil svému kamarádovi, režisérovi Guillermovi del Torro, pro film Purpurový vrch.

„Už jsem dal Guillermovi své slovo, více než rok předtím, že budu tento film dělat. Lidé mi říkali: Zbláznil si se? Guillermo má pořád čtyři měsíce na přeobsazení. Místo toho můžeš dělat toto. Řekl jsem: Nemůžu. Je to můj přítel. Jsem pyšný, že jsem byl profesionál a muž, který drží slovo. Hodně to pro mě znamená, opravdu,“ prohlásil.

S režisérkou Padesáti odstínů šedi Sam Taylor-Johnsonovou prý po telefonu celou věc probírali a oba 20 minut plakali, že jim společný projekt nevyjde.

„Dokončil bych Zákon gangu, druhý den bych letěl do Vancouveru a měl 10 dní na zkoušku, a pak by se začalo natáčet. Potom bych měl tři dny a začal bych natáčet Purpurový vrch a pak bych měl dva dny na to, abych se ze Španělska vrátil a natáčel sedmou řadu Zákona gangu,“ prozradil herec s tím, že by to prostě nestíhal.

Roli miliardáře, který si libuje v sado-maso praktikách, dostal Jamie Dornan: