Charles vzal Camillu poprvé do kostela

9:53 , aktualizováno 9:53

Následník britského trůnu princ Charles vzal svou dlouholetou přítelkyni Camillu Parkerovou Bowlesovou do kostela, kam obvykle chodívala na mše jeho zesnulá babička. Je to vůbec poprvé, co Charles s Camillou do tohoto kostela zašli společně. Společnou návštěvu kostela označuje agentura za další krok páru směrem k britské veřejnosti. Ta s Charlesovou známostí nesouhlasila, protože Camilla je rozvedená a její bývalý manžel dosud žije.