Chaplinův syn: Velký intelektuál to nebyl

Jaký byl Charlie jako otec rodiny?

Mezi mými rodiči byl přes třicetiletý rozdíl. Když se seznámili, jemu bylo 54 a jí 17. Čili já mám před sebou ještě čtyři roky, abych si někoho mladšího našel. :) Ale zpátky k tématu. Nikdo nikdy nevěřil, že jim to tak dlouho spolu vydrží. Každý analyzoval, proč se dali dohromady. Jedni tvrdili, že mámě šlo o peníze, jiní, že tátovi o slavné jméno dramatika. Ale byla to prostě láska 20. století, což se pokouším dokumentačně ukázat.

Vyhnul jste se odpovědi na mou otázku: jaký byl jako otec rodiny? Nebo spíše, jaké to bylo žít s tak slavným otcem?

Poznal otce šťastného, vyrovnaného, klidného, již po všech těch amerických maccarthyovských problémech. Nebyl to velký intelektuál, ale jako člověk vycházející z malých poměrů vždycky cítil sociálně a byl proti nespravedlnosti. Oona byla jeho páteří, pokoj nalezl přes ni, protože ona se zabývala domácností a oprosťovala jej ode všech nepodstatných problémů.

Jak vypadal jeho den?

Ráno se s mámou nasnídali, v 10 začal pracovat, v jednu se naobědval, pak pokračoval v práci do čtyř, do pěti, načež si dal aperitiv, v sedm jsme všichni spolu jedli - trval na tom, že aspoň jednou denně musím být rodina pohromadě. Pak jsme sledovali televizi.

Říkáte, že pracoval, ale vždyť on už přece velice netočil?

Málokdo ví, že se věnoval své životní vášni - psaní muziky. Napsal desítky hudeb pro filmy, pro cirkus a kromě toho dával dohromady svou autobiografii, čož trvalo dva roky.

Co ty aperitivy?

Většinou šlo o pernod nebo whisky. Ale v zásadě, jelikož jeho rodiče byli alkoholiky, stavěl proti pití. Stejně jako proti kouření, neboť to škodí zdraví.

Jak se stavěl k televizi?

Musím vám vyprávět historku. První švýcarské vysílání kdysi trvalo od 14. do 17. hodiny. Otec koupil první černobílou televizi nékdy začátkem 60. let. Měl ji v knihovně a občas jsme měli právo se na ni koukat i my děti. Pak si koupil barevnou televizi a černobílou dal nám dětem. My byli, pochopitelné šťastní. Ale po týdnu zjistil, že barvy nejsou tak dokonalé - to byly začátky - tak nám zase vzal tu černobílou a vrazil nám barevnou.

Nač se koukal?

Měl rád hlavně dokumenty, zajímaly jej otázky 2. svétové války a tak podobně.

Prý jste měl nějaké neshody se sestrou Geraldine ohledně otce?

Když je vás osm dětí, každý máte jiný pohled a názor na otce. Čili když se , kupříkladu, objeví nabídka na cigarety s Charliem, vždy se postaví někdo proti, aby se použil motiv věčného tuláka, když táta byl zásadné proti kouření.

Kdy zasedá rodinná rada?

Setkáváme se tak dvakrát, třikrát ročně. Jinak je to těžké dát nás dohromady, neboť většina z nás je prostě ve stejném povolání, čili v showbusinessu.

O Charliem je známo, že měl spoustu dětí s různými ženami. Setkáváte se i s těmi nevlastními sourozenci?

Mám dva nevlastní braty, chodili k nám, když jsem byl malý a vždy jsme méli spolu dobrý vztah.

Nikdy vás to nelákalo udělat společný rodinný projekt?

Společný projekt? To je příliš složité. Jak jsem už říkal, je těžké nás dát dohromady, ale všichni se snažíme jít v otcových šlépějích.

Co vaše děti?

Mám jich pět, jedna dcera studuje v Los Angeles a zároveň pracuje jako manekýnka. Teď byla v prezentaci módního týdne v Miláně a objevila se v kalendáři pro Pirelli.

Vaše nejbližší plány?

Dvacátého října točím program zábavnou formou s klaunem o cestování, kde v jednom dílu představuji Švýcarsko s čokoládou, sýry a hodinkami, pak New York a Kanadu.