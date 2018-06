Chantal Poullain: Miluji mejdany s Vladimírem a jeho kamarády

Chantal Poullain se narodila ve Francii v Marseille a po maturitě na gymnáziu žila v Anglii. „Milovala jsem balet, herectví. To jsem studovala v Ženevě a chtěla jsem do Ameriky. Pak se objevil Bolek a byla to láska na první pohled,“ zavzpomínala herečka, jak se dostala do Československa.

Kdyby prý nešla studovat herectví, dokázala by se uživit i jinak. Lákala ji chirurgie, architektura či kamera. Svou volbou povolání herečky se v rodině tak trochu vymykala. „Jediná babička, psycholožka a učitelka se specializací na problémové holky, milovala a hrála divadlo,“ upřesnila.

Herečka už Česko považuje za svůj druhý domov. „Miluji Čechy i Francii a jsem ráda, že mohu žít tady i tam. Co se mi zde narodil Vladimír, nedokáži si představit, že bych to tu někdy zabalila,“ říká.

I kvůli synovi se rozhodla zůstat, přestože se s Bolkem Polívkou rozvedla. „Nechtěla jsem se odstěhovat zpět natrvalo do Francie a syna připravit o jeho českou rodinu. Přeci jen jsem tu sama hodně dlouho a Vladimír je Čech jako poleno,“ prohlásila.

Nyní také její sny pokračuje v úspěšném hereckém rodu Polívků. „Vladimír je moc šikovný. Nechci, aby to vypadalo hloupě, ale myslím si, že si svou hereckou cestu vyšlapal velmi dobře. Jsem pyšná máma,“ pochvaluje si Chantal.

Anna Polívková, Chantal Poullain, Vladimír Polívka a Michal Kurtiš

Do herectví ani do soukromí herečka synovi nemluví, přesto je ráda, že se Vladimír za ní nebojí přijít s čímkoliv. „Na poradu za mnou Vladimír nechodí, přesto ví, že se mnou může mluvit o čemkoliv. Někdy si přijde ulevit, když má vztek nebo je šťastný,“ přiznává Chantal, která prý nejvíce miluje, když přijdou všichni jeho kamarádi a udělají si mejdan.

A co bylo a je pro herečku ve výchově syna nejdůležitější? „Vladimír je moc krásný a chytrý kluk, ale pro mě bylo vždy hlavní to, že je to hodný a dobrý člověk,“ prohlásila herečka, která se věnuje i zpívání francouzských šansonů. „V divadle se vyjadřuji přes postavu a příběh. V šansonech jsem to já Chantal a zpívám to, co chci sama sdělit.“