Chantal Poullain chce být plešatá

Herečka Chantal Poullain je proslulá svým francouzským šarmem a elegancí. Přitom své "údržbě" věnuje jen ten nejnutnější čas. "Nejraději bych byla plešatá, to by byla největší svoboda, ale kvůli divadlu nemůžu," prozradila Chantal iDNES.cz při otevření nového salonu Emporio.

U odborníku si nechává udržovat právě jen vlasy a to ještě s velkým sebezapřením, protože se vždycky předem bojí, jak dopadne. "Líčím se vždy sama i do divadla. I složitý makeup v Šaškovi a královně jsem si dělala já," svěřila se.

Modelky trpí pro krásu

To modelky Radka Kocurová a Markéta Divišová musí podstoupit mnohé zkrášlovací procedury právě při svém povolání. "Na přehlídky nás různě česají a líčí - ne vždy se nám to líbí, ale to k tomu patří. Hlavně tím vlasy i pleť dost trpí, tak se o to víc o ni musíme starat i v soukromí," shodly se.

Markéta proto neodolala a hned si v nově otevřeném salonu nechala upravit nehty. Okouknout nové zkrášlovací studio v centru Prahy přišla i Zuzana Belohorcová, Iva Frühlingová nebo Klára Jandová a nechyběli ani muži, kteří o sebe rádi pečují, jako houslový virtuos Jaroslav Svěcený či plastický chirurg Doc. Jan Měšťák.