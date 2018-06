Chantal by se nechala fotit nahá

VIDEOUKÁZKY: JAK SE FOTILY MODELKY NA RIVIÉŘE A KŘEST KALENDÁŘE ZDE

"Teď už na to nemám věk, ale dřív? Proč ne. Tvrdím, že nejkrásnější nahé tělo je ženské. A pak miminko - pro to mám slabost," prozradila.

Kalendář s topmodelkami, mezi které autoři fotografií Mert Alas a Marcus Pigott, zařadili poprvé také latinsko-americkou herečku a zpěvačku Jennifer Lopezovou, se rodil přes rok. Samotné focení na francouzské riviéře poblíž rybářské vesničky Antibes trvalo málo přes týden.

"Znám ta místa jako svý boty. Vždyť jsem se tam narodila," zasnila se Chantal, rodačka z Marseille. Herečce se občas po své vlasti stýská. "Obzvlášť teď, když je chladno a tma. Můžu tam samozřejmě zajet, ale věčně bojuji s časem," přiznala.

Jeden jediný exemplář jinak neprodejného kalendáře najde už příští týden v Čechách svého majitele, který ho koupí 6.12. v internetové aukci na serveru iDNES (www.idnes.cz/aukce). Výtěžek dražby poputuje na konto Masarykova onkologického ústavu v Brně.

"Škoda, že na to nemám, jinak bych do dražby určitě šla," uvedla Chantal. Kalendáře Pirelli dobře zná, ale tentokrát to bylo poprvé, co jeden výtisk skutečně držela v ruce. "Cena bude doufám hodně vysoká, aby aukce pomohla nemocným. Zavolám pár bohatým kamarádům," slíbila herečka.