Channing Tatum a Jenna Dewanová se po devíti letech manželství rozvádějí

„Ahoj lidi! Rádi bychom vám něco oznámili. Zaprvé, je divné, že to musíme sdílet se všemi, ale je to důsledek našich životů, které jsme se rozhodli vést, za což jsme také hluboce vděčni. Žijeme sice v úžasné době, ale pravda může být snadno zkreslená do ‚alternativních faktů‘. Takže chceme sdílet pravdu, abyste věděli, že pokud jste to nečetli zde, je to určitě fikce,“ začala Dewanová svůj příspěvek na Instagramu.

Příspěvek sdílený Jenna Dewan Tatum (@jennadewan), Dub 2, 2018 v 6:13 PDT

„Láskyplně jsme se rozhodli jako pár jít od sebe. Před mnoha lety jsme se hluboce zamilovali a prožili společně čarovné chvíle. Absolutně nic se nezměnilo na tom, jak moc jeden druhého milujeme, ale láska je krásné dobrodružství, které nás prozatím vede na různé cesty,“ pokračovala ve společném prohlášení, které na sociálních sítích zveřejnil také její manžel.

Herečka dodala, že nemají žádná tajemství. Jako dva nejlepší přátelé se rozhodli dát jeden druhému čas a prostor, aby mohli spokojeně žít.

„Jsme stále rodina a vždycky budeme milující rodiče Everly. Kromě tohoto prohlášení celou věc nebudeme komentovat a předem děkujeme všem za respektování soukromí naší rodiny,“ dodala.

Channing a Jenna se poznali v roce 2006 při natáčení filmu Let’s Dance. Vzali se o tři roky později a mají spolu dceru Everly, které bude letos v květnu pět let.

Channing Tatum je kromě tanečních filmů Let’s Dance známý také ze snímků Milý Johne, Bez kalhot, 21 Jump Street, G. I. Joe a Loganovi parťáci. Jenna Dewanová hrála ve filmech Jak na holky, Americká panna a seriálech Supergirl a No Tomorrow.