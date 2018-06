Chameleon Miss Nováčková: nejdřív jako holka v kroji, pak mořská panna

10:49 , aktualizováno 10:49

Česká Miss 2011 Jitka Nováčková už v sobotu odlétá do Brazílie, kde bude Českou republiku reprezentovat na mezinárodní soutěži krásy Miss Universe. Modelka si předtím stihla odskočit do Kyjova, kde se objevila v tradičním kroji. V Jižní Americe by zase měla v hlavní večerní róbě připomínat mořskou pannu.