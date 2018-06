Četba, nad kterou není

Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi, praví poněkud otřepané úsloví a hrdý milovník dobrého jídla na ně statečně odpoví: "No přece jídelní lístek, jenž mne napíná mocněji než detektivka a rozněžňuje víc než milostný román." A hned musí v duchu poděkovat za nabídku, jakou m u v tomto žánru trh dopřává.Neexistuje snad detail, který by uniformitu a šeď života v socialismu dokumentoval přesvědčivěji než jídelní lístek průměrné restaurace. Nejen že byl všude téměř totožný jeho obsah, ale stejné bylo i pořadí, v jakém byla jídla na lístku uvedena, neboť je určovala státní norma. Do hospody v Aši stejně jako v Medzilaborcích jste mohli vstoupit s neochvějnou jistotou, že nabídka hotových jídel začíná hovězím masem vařeným, brambory a tatarskou omáčkou, po nichž následuje totéž maso s míchanou zeleninou, aby pak přes guláš, svíčkovou a vrabce s knedlíkem a zelím seznam dospěl k pokrmům bezmasým, zastoupeným v létě lečem a v zimě knedlíky s vajíčkem. Výjimku tvořily jen interhotely,jimž bylo dopřáno vzpomenout dokonce feudálů, posadit na kus svíčkové košíček z nudlového těsta ve tvaru korunky naplněný jeřabinovým kompotem a nazvat tuto kompozici biftek Karla IV. Když se pak v obci s příznačným názvem Obědovice na silnici z Prahy do Hradce Králové objevila restaurace III. cenové skupiny, kde v kotlíku podávali guláš hajného Šuperky a za lidový peníz nabízeli jinde nevídané extravagance,jako je uzené se švestkovou omáčkou, rozlétla se pověst o tomto podniku záhy po celé zemi. V letech, kdy socialistické pohostinství spělo ke svému konci, se pak s "místními specialitami" roztrhl pytel a kuchaři s vedoucími se předháněli ve vymýšlení originálních názvů pro triviální pokrmy. Většina z nich měla krátký dech, ale našly se i výjimky - když dnes bude nezasvěcený cizinec putovat po českém venkově, musí nutně dojít k přesvědčení, že druhým nejoblíbenějším národním pokrmem hned po vepřové s knedlíkem a se zelím je katův šleh. Tato větev lidové tvořivosti našla svůj současný vrchol v řetězci restaurací U Pivrnce, kde lze najít na jídelním lístku prsa Květy Pšeničkové (plátky kuřecích prsíček s broskví a šlehačkou), či dokonce pšouky dlouhé Tonky (roštěná plněná olomouckou tyčinkou ve smetanové šťávě se žampiony a chilli.) Většina majitelů restaurací však došla k rozumnému názoru, že špičková gastronomie nepotřebuje berličky vykonstruovaných názvů a že stačí napsat prosté: grilované filé z turbota, servírované s mušlemi restovanými na bylinkovém másle, s citronovou omáčkou Beurre Blanc, zdobené zeleným chřestem. Nezní to snad jako poezie, jež si zaslouží být tištěna po verších na ručním papíře a vázána v safiánu? Ruské bliny s kaviárem z jezerního pstruha, cibulkou a zakysanou smetanou. Jemná paštika z mladého kohouta, prokládaná kachními játry máčenými v sherry, s višňovou omáčkou. Raci s ústřicemi v consommé z halibuta. Vepřová panenka v kokosovém těstíčku s omáčkou z modrých hroznů. Pečený bažant s omáčkou z jedlých smržů, želé z černého rybízu a čerstvá zelenina. Ach...! Připusťme ovšem, že i četba tak strhující má své mušky. I v těch nejlepších podnicích se často hemží pravopisnými chybami, jež by nakladatelský korektor nikdy nepřipustil, ale hlavně - co verš, to cena vyjádřená číslem, jež na první pohled připomíná spíše letopočet z úsvitu našich dějin. Pak tedy nezbývá než sáhnout do úspor,vyhradit si trochu víc času a zkusit to doma - třeba s tournedos ze svíčkové v anglické slanině s omáčkou sherry-sabayone, plněnými bramborami Byron a zelenými fazolkami, jak je připravují ve Vojanově dvoře. Ze svíčkové nakrájejte čtyři plátky zhruba tři centimetry silné,lehce naklepejte,osolte a okořeňte drcenou směsí čtyřbarevného pepře,obalte plátkem anglické slaniny a na másle upečte. Na másle zároveň pečte fazolové lusky,které jste oblanšírovali, lehce okořenili rozmarýnem a ve svazečku obtočili anglickou slaninou. Maso vyjměte, výpek zaprašte hladkou moukou, podlijte smetanou, provařte a dochuťte trochou sherry. Těsně před podáváním ve šťávě rozmíchejte žloutek, ale už nevařte. Brambory podélně rozkrojte, vnitřky vydlabejte, obojí zvlášť uvařte. Uvařené vnitřky brambor rozmixujte, přidejte jogurt, šlehačku, utřený česnek, sůl a pepř. Směs naplňte do vydlabaných brambor,posypte strouhaným sýrem a v troubě nebo pod grilem zapečte. Tournedos při podávání podložte plátky nasucho opečené veky a kolem nalijte omáčku.