Cestovní kancelář pořádá zájezd za Clintonem

18:07 , aktualizováno 18:07

Americká cestovní kancelář Harlem Heritage Tours nabízí zájemcům pěší prohlídku newyorské černošské čtvrti Harlem, a to pod lákavým označením Harlem Billa Clintona. Během této exkurze se turisté dostanou i do budovy, kde si bývalý americký prezident zřídil před několika dny kancelář. Za 15 a půl dolaru na osobu provede průvodce návštěvníky po okolí 125. ulice, včetně návštěvy vstupních prostor budovy, kde má Clinton kanceláře, a také po sousedních "obchodech, jazzových klubech a restauracích, které by mohl navštívit".