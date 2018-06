Cestovatel Zikmund se opět chystá na expedici

Do ČR se expedice vrátí 27. března. Na souostroví v Tichém oceánu chce výprava navázat na úspěšnou spolupráci s tamějším ministerstvem kultury a historie, které už v roce 1998 povolilo televiznímu štábu sdružení vstup na takzvané zakázané ostrovy, uvedl Horký. Český štáb se věnoval historii Malediv jako první a je takto zapsán i do místního vládního archivu, dodal.



Hlavním důvodem, proč do této oblasti poprvé přijede i Zikmund, je skutečnost, že Maledivy vážně ohrožuje zvyšující se počet ekologických katastrof. "Bude to už moje 112. země, 112. zářez na mé cestovatelské holi," citoval vyjádření slavného cestovatele Horký. Dodal, že pokud se bude nadále zvedat hladina oceánů, budou Maledivy první obydlenou oblastí, která zmizí z mapy světa.



Na základě zkušeností z cest v letech 1961 a 1969 napsali Zikmund a Hanzelka knihu "Cejlon - ráj bez andělů". Kvůli zákazu činnosti autorů, o němž rozhodl předlistopadový režim, vyšel cestopis pouze jako samizdat a v knihkupectvích se mohl objevit teprve v roce 1991. Zikmund se vydává na cestu také proto, aby se svými společníky natočil dokument o tom, jak se za necelých 40 let může dramaticky změnit téměř panensky čistý ostrov v zemi zmítanou občanskou válkou, uvedl Horký.



Materiály z cesty poslouží i k vytvoření výstavy fotografií, která bude zahájen v květnu v Brně. Sdružení pro cestopisnou dokumentaci Camera Incognita má za cíl vytvářet volně přístupný archiv, který by mapoval jednotlivé kultury a civilizace, ale i místa, která jsou ohrožena nebo se v posledních letech výrazně mění. Sdružení každoročně pořádá ve Zlíně pod záštitou České komise pro UNESCO a ministerstva zahraničí mezinárodní festival cestovatelů a sbližování kultur Neznámá země.