Čeští muži o Viagru nestojí

"Určité zesměšnění léku jen jako přípravku pro zvýšení sexuální výkonnosti zabránilo řadě mužů s poruchami erekce, aby si lék od lékaře vyžádali," tvrdí Hořejší, který očekával, že otevření tématu naopak přivede do ordinací více mužů. "Porucha ztopoření je často prvním příznakem závažné choroby, například aterosklerózy (kornatění tepen), která může končit infarktem," upřesnil.Hořejší se domníval, že pro média a veřejnost bude zajímavé pojetí Viagry jako léku pro lidi těžce nemocné, diabetiky, lidi trpící depresemi, pro muže po operacích prostaty a pacienty s nemocemi srdce a cév. Ukázalo se však, že převládlo pojetí Viagry jako povzbuzujícího prostředku. Pro tento lék však platí totéž, co pro prášek proti bolení hlavy, který nepomůže tomu, koho hlava nebolí, dodal.Podle Hořejšího je otázkou, zda výrobce toto pojetí mediální kampaně nepodporuje jenom proto, aby zvýšil prodej. Ve skutečnosti se však kampaň obrátila proti němu, protože pojišťovny takto prezentovaný lék odmítají platit. "Lidé, kteří by lék opravdu potřebovali, na to doplácejí," konstatoval.Podle Ondřeje Trojana z pražské sexuologické poradny v Klimentské ulici zhruba polovina jeho pacientů lék odmítla s tím, že jsou spokojeni s dosavadní léčbou, pětina nevěřila v bezpečnost preparátu a objevil se i argument, že manželka to nechce.V tříměsíční studii s 58 pacienty Trojan zjistil, že v 80 procentech případů se projevilo výrazné zlepšení, bez účinku zůstalo pět procent sledovaných. Žádné vedlejší obtíže po užití Viagry nemělo 90 procent pacientů, pět procent mužů trpělo bolestmi hlavy. Když studie skončila, jeden z pacientů chtěl recept na Viagru dál; měl úspěšný styk po požití Viagry, ale i bez ní a nyní lék potřebuje v podstatě už jen jako psychickou oporu.