Cesta pozpátku

Vyhlašujeme nové téma: CESTA DO MINULOSTI. Jeho autorkou je patnáctiletá Jana Brázdová z Mladé Boleslavi. Představte si, že můžete cestovat v čase. Do kterého období v minulosti byste se chtěli podívat? A proč? S kým byste se tam chtěli setkat? Na co byste se ho zeptali? Jaký suvenýr byste si z cesty do minulosti chtěli přivést? Co si myslíte, že bychom mohli od lidí z minulosti převzít? Stejné téma se pokusí ztvárnit také děti v motolské nemocnici. Budeme rádi, když nám pomůžete spoluvytvářet časopis, který je jim věnován. Dvacet nejzajímavějších prací odmění MF DNES dárky. Zajímají nás vaše představy především pokud vám je mezi 8 a 15 lety. Příspěvky (na formátu A4 nebo menším) posílejte do 19.května 2001 na níže uvedenou adresu. Výběr z vašich obrázků a textů uveřejní spolu se seznamem dvaceti oceněných autorů internetový časopis Lifebook. Dárek a poděkování za spolupráci na tématu Chcete se stát milionářem? posíláme na adresy: Zuzana Hindráková, Trutnov; Veronika Dubšíková, Tachov; Lucie Šnejdarová, Martina Kurková, Opava; Michaela Žaludová, Brno; Tomáš Glomb, Jakub Křístek, Míša Kubicová, Ostrava; Jana Brázdová, Eliška Králová, Mladá Boleslav; Jan Bartáček, Praha; Lucie Košnarová, Česká Třebová; Petra Vondrová, Poniklá; Marlene Straube, Felix Steiner, Dita Kemrová, Jenny Plath, David Loffler, Praha, Milan Hebr, Borohrádek; Veronika Zemanová, Dačice, Kategorie dětí, které při návštěvě zeměkoule onemocněly: Petra Tůmová, Praha. Uznání za zvláštní nasazení: ZŠ TGM Borohrádek a Gymnázium Čs. Exilu, Ostrava- Poruba.