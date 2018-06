Cesta Mileny Dvorské od Marušky na Fidlovačku

Patří k nejspanilejším zjevům naší scény, filmového plátna a televizní obrazovky. Štíhlá, jemná, přirozeně hnědovlasá s lehkým kaštanovým odstínem a s modrozelenýma očima. Tak se psalo koncem šedesátých let o Mileně Dvorské, jejíž herecké začátky jsou spjaty se slavnou pohádkou Byl jednou jeden král.K roli princezny Marušky se přitom dostala náhodou. Nebylo jí ještě ani patnáct let, když se vypravila za Janem Werichem do divadelní šatny pro podpis do památníku. Setkání s legendárním hercem ji však ochromilo natolik, že nebyla schopna odejít hned poté, co vzácný autogram získala. Mladá dívenka nicméně upoutala Werichovu pozornost - zeptal se jí, zda by si nechtěla zahrát ve filmu, zapsal si jméno i adresu a zakrátko již Milena Dvorská uspěla u kamerových zkoušek. Štěstí jí přálo i později - od zkumavek ve zdravotnické laboratoři se v roce 1956 dostala na DAMU a hned ze školy nastoupila do pražského Divadla E. F. Buriana (dnešní Divadlo Archa). Hostovala také v Národním divadle coby Olivie v inscenaci Večera tříkrálového, v níž hrál Malvolia Otomar Krejča a šaška Radovan Lukavský. Po čase zamířila do Krejčova Divadla za branou, a po likvidaci jeho souboru v roce 1972 se vrátila tam, kde začínala. Na své mateřské scéně působila až do jejího zrušení pražským magistrátem v roce 1991.Herecký kapitál Mileny Dvorské ovšem nespočíval pouze v onom „spanilém zjevu“ - její talent dokládá letmý výběr z desítek divadelních postav, které vytvořila: Jessika v Sartrově hře Špinavé ruce, Sofie v Platonovovi, Arkadina ve Višňovém sadu, Miriam v Sidonově hře Shapira, titulní role v Anně Christie od O'Neilla... K popularitě Mileny Dvorské přispíval i film a televize - účinkovala mj. ve snímcích Dovolená s Andělem, Poslední růže od Casanovy, Nejlepší ženská mého života, Vesničko má středisková či v seriálu Tři chlapi v chalupě. Zahrála si rovněž Libuši v televizní adaptaci Smetanovy opery, kde jí hlas propůjčila Naděžda Knipplová.Po zrušení Divadla E. F. Buriana pracovala začátkem devadesátých let v dopisovém oddělení Pražského hradu a věnovala se dabingu. A vedla marný boj o to, aby se mohla vídat s dcerou a vnučkami, jež izoloval před okolním světem do své sekty její zeť a samozvaný „mesiáš“. Se smutným příběhem tehdy vystoupila na veřejnosti - aby varovala ty, kdo by se mohli dostat do vlivu některého z obskurních náboženských blouznivců.Kolegové ani diváci na Milenu Dvorskou však nezapomněli. Režisér Tomáš Vorel ji obsadil do filmu Kamenný most a za svůj výkon byla nominována na Českého lva. A Tomáš Töpfer ji v roce 1998 přivedl do znovuvzkříšeného Divadla Na Fidlovačce, kde si zahrála ve Fidlovačce, v muzikálu Šumař na střeše, komedii Vzhůru do Pelhřimova aneb Tažní ptáci a Thylu Ulenspiegelovi.Příchodem na nuselskou scénu jako by putování Mileny Dvorské opsalo kruh. Setkala se zde s Lubomírem Lipským, který byl - coby jeden z filmových princů - svědkem jejího hereckého debutu. „Na divadle i ve filmu si ověřuji, v jakou osobnost vyrostla,“ říká Lipský s uznáním o své kolegyni. „V posledních letech je z ní cítit obrovská vnitřní síla a dynamika. Dozrála do typu herečky, jakým byla například Marie Hübnerová.“