Cesta k moři vede přes ledovec

Maminka si hrozně přála jet k moři a tak koupila tátovi k narozeninám podrobnou mapu Evropy. On v ní pak každý večer ležel, někdy i spal. Když přišly prázdniny, nacpali jsme všechny svoje věci do žlutého auta stopětky, úplně nahoru si sedli vepředu naši, vzadu my, a jeli jsme. Tatínek nám tentokrát dovolil vzít si do auta lego - uznal, že stejně nemá kam zapadnout. "Tak spánembohem," zaklel na rozloučenou a začal si zpívat Krásná je Neapol. Maminka byla zamlklá, protože se teprve u Strakonic dozvěděla, že se nejdřív na skok stavíme v Alpách. První noc jsme tábořili u potoka v Horní Vltavici. Stáli jsme po kolena ve vodě a chytali pstruhy k večeři, žádní tam však nebyli. Jedli jsme tedy polívku z pytlíku a šli brzy spát. Druhý den to pěkně odsejl~:~lo, než se naši třikrát pohádali" byli jsme v Heiligenblutu. Mají tam taky potůček, akorát že je něčí. Náš byl starý pluh uprostřed tábořiště, večer i ráno jsme na něm s Makovcem podnikali dobrodružné výpravy. Já jsem byl kapitán, můj brácha Makovec dělal lodníka, maminka byla lodní kuchař a tatínek navigátor, protože ležel v mapě. Ráno nám navigátor doporučil, ať si připravíme teplé bundy, kulichy a sněhule. Lodní kuchař na to třískl pokličkou od kotlíku a řekl, že k moři sněhule nebral, protože ho to prostě nenapadlo. Navigátor jen pokrčil rameny, že nám tedy na alpské ledovcové silnici asi bude zima. My jsme s Makovcem připraveni na všechno. Hned jsme se domluvili, že si budeme hřát. zkřehlé ruce ve vlasech. To známe z knížek, že ve vlasech má člověk pořád teplo, že tam usuší i mokré sirky. Ale kde si bude hřát ruce táta... U závory jsme zaplatili za to, že pojedeme do kopce a frajerským smykem jsme vyrazili na Grossglockner. Za pět minut jsme skákali z auta, které bublalo jako prádelní hrnec. Tatínek se trochu opařil, když otvíral chladič, maminka byla taky jako opařená. Krátce: chvíli jsme jeli, chvíli se vařila voda. Těsně pod vrcholem jsme stáli u závěje, škodovka čoudila, měli jsme zimu i ve vlasech a tatínek se na jedničku nerozjel. Chtělo se mi brečet, ale pak jsem radši usnul. Probudil nás, mě s mým bráchou Makovcem a s maminkou, prostě, nás, co jsme radši usnuli, veselý tatínek v pláštěnce. Stáli jsme i s autem na vrcholu alpské ledovcové silnice, kolem plno sněhu a deště. Cestou dolů jsme nevařili, ale smrděti. Tedy, brzdy smrděly. Jako čert. Divil jsem se kravám, které v těch kopcích normálně chodily a nepřepadávaly. Viděl jsem to na vlastní oči. No a pak přišla první rovinka, tatínek to napálil a večer jsme byli v Brixenu. To je lázeňské město s nejkrásnějším podnebím v Evropě. Všude samá kytka, tatínek říkal, že takové vyhnanství by se mu taky líbilo, to že se Havlíček měl jako v ráji. Neměl to říkat, hned se za trest přihnaly mraky a hrozně jsme promokli. Ponožky mi uschly až v Benátkách. Tam si nás fotili turisti, jak s Makovcem sedíme na mramorových lvech. Ještě dvakrát jsme přespali v autě a pod autem a dorazili do Bibiónu, jak říká můj brácha Makovec. Spali jsme v postelích, jedli zmrzlinu a chobotnice a kilometr od pláže po kolena v moři jsme se dlouhých pět dní příšerně nudili.