Česnek se hodí do oukropu i do skalky

Kuchyňský česnek, cibuli nebo pažitku pozná každý na první pohled. K jejich příbuzným však patří i ozdobné trvalky s nápadným polokulovitým nebo deštníkovitým květenstvím pestrých květů, které by na záhoně jen málokdo přehlédl. Že jsou to členové rodiny česneků, si však člověk uvědomí, až když utrhne špičku listu a ucítí známou štiplavou vůni.K širokému rodu česnek patří přes tři sta padesát druhů. Několik z nich roste i v horách střední Evropy - ale zahrádkáři se víc zajímají o ty, které se mohou pochlubit svým cizokrajným původem. Většina z přistěhovalců, kterým se v našich podmínkách daří, pochází z hor střední Asie, Blízkého východu nebo Severní Ameriky. Na českých zahradách se však právem mohou cítit doma: středoasijské druhy si zahradníci našli a začali je dovážet už v minulém století."Všechny česneky vyžadují propustnou půdu. Daří se jim v zahradní zemině smíchané s pískem, neprospívají naopak v zamokřené nebo rašelinné půdě. V těžkých půdách můžete při výsadbě cibuli navíc podhodit hrstí písku," doporučuje Vladimír Huml z Pražské botanické zahrady. Z horských strání je většina druhů zvyklá na dostatek slunce, a proto jim vyberte výslunné stanoviště, nejlépe na jižně orientovaném svahu. Některé česneky třeba Allium karataviense - sice mohou růst i na mírně zastíněném stanovišti - ale při nedostatku světla se rostliny vytahují, ztrácejí kompaktní vzrůst a také hůře kvetou. "Vzrůstné druhy, které mohou dosahovat až metrové výšky, vyniknou jako solitéry nebo v sousedství dalších trvalek. Drobné česneky se často pěstují ve skalkách, kde se sázejí do malých skupin složených z několika jedinců téhož druhu," říká zahradník Zdeněk Platil. Česneky, jež po odkvětu nezatahují a mají ozdobné listy po celou sezonu, jako je česnek Allium farreri, můžete využít jako nízkou obrubu záhonů nebo předzahrádek.Jako správní horalé si členové rodu česneků nepotrpí na přílišný luxus: v horkém létě se dokážou vyrovnat i s úplným suchem, vystačí s minimem živin, a tak nepotřebují ani přihnojovat. Ostré česnekové aroma, které se tak vyjímá na topinkách, od nich odhání většinu škůdců, nebezpečí nehrozí ani ze strany chorob. Výjimkou jsou ovšem viry. "K virózám je náchylný především česnek obrovský, Allium giganteum," upozorňuje Vladimír Huml. "Často se stává, že si přinesete napadenou cibulku už z obchodu. Virózní rostlina má zřasené listy, vybarvené do žluta, zakrnělý růst a květy odumírají nebo zasychají. Aby se viry nešířily po zahradě, je třeba napadenou rostlinu co nejdříve vykopat a spálit." Na rozdíl od ostatních cibulovin si nemusíte dělat starosti ani s přesazováním: většina druhů vydrží na jednom místě pět i více let. Až když rostliny vyčerpají půdu do poslední molekuly dusíku či fosforu, takže přijdou o své bohaté květy a málo rostou, je načase změnit místo: čas pro přesazení, právě tak jako pro výsadbu, nadchází v září. Častější stěhování potřebují druhy, jež vytvářejí množství dceřiných cibulek, které dokážou poměrně rychle vyčerpat půdu. Cibulky menších druhů se sázejí do hloubky přibližně deseti centimetrů, ty vzrůstnější však vysaďte aspoň do patnácti centimetrů: vysoké rostliny potřebují mít v půdě pořádnou oporu, aby je nevyvrátil vítr. Po výsadbě, zvláště za suchého podzimu, cibulky zalijte, abyste jim pomohli dobře zakořenit. Řada druhů se zdatně množí semeny, a proto před dozráním nezapomeňte odstříhat dozrávající plodenství. Semena česneku mají stoprocentní klíčivost, takže vaše zahrada by se napřesrok mohla proměnit v česnekovou louku.