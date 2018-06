Česnek platí na upíry a na vši

Z filmu Ve stínu upíra.

Doktor Juan Jose Barboza z National University v Cuyo s úsměvem říká: „Náš výzkum byl trošku netypický. Sešlo se zde několik faktorů. Hlavně štěstí, intuice a pak samozřejmě i odborný výzkum. Z bláznivého nápadu o upírských pohádkách se zrodil nečekaně účinný prostředek proti vším.“Teď už se odborníci přestali bavit vymýšlením teorií o upírech a věnují se opravdové vědě. Snaží se vyvinout speciální krém proti vším, jenž by pomáhal miliónům trpících lidí po celém světě.Vědci musí především odstranit nepříjemné česnekové aroma, které by z kosmetického přípravku učinilo neprodejné zboží. Doktor Barboza věří, že jsou prvním výzkumným týmem na světě, který přišel s nápadem využít proti vším česnek. „Česnek má také jednu nedocenitelnou přednost: je to přírodní prostředek. Chemickým látkám se vši brzy přizpůsobí a stanou se vůči nim imunní,“ shrnuje přednosti liliovité zeleniny doktor Barboza.