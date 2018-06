Česnek do kytice i do skleniček

Po několik let jsem sázela česnek jen v malém množství, protože bydlím v paneláku, a v lednu jsem mohla zbytek vyhodit. Po tři sezony ale již nemám problém s uložením. Po vytažení česneku ze země zastřihnu stonek ve výšce 25-35 cm nad paličkou. Paličku i stonek očistím »na čistou bílou slupku« a nechám ležet pár dnů ve vodorovné poloze, až zaschne.Potom česnek složím do kytice a tu vložím do vázy (bez vody). Kytici doplním dekorací dle časového údobí - barevnými listy, jmelím nebo jinými sušenými rostlinami. Beru paličku po paličce a poslední vydrží až do května (pokud zůstane). Kytice slouží, ale také zdobí.Část kvetoucího česneku po ostříhání schovám na ozdravění sadby, ale zbytek pomelu na masovém strojku nebo robotu na jemno a napěchuji do malých skleniček. Ty zavíčkuji, nechám projít varem po dobu 20 minut a potom uložím v chladu a temnu. Nepřidávám sůl.