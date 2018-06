Českým miss tenis opravdu nejde

"Je to tak, se sháněním ženských hráček byl opravdu problém, je jich u nás nedostatek," postěžoval si organizátor Mistrovství světa novinářů a s ním souvisejícího VIP turnaje osobností Honza Kmoch.

"Byla to hrozná plácaná, ale nás to bavilo. Fakt jsme si to užily," ohodnotily svůj výstup krásky. "Snažily jsme se, ale máme málo natrénováno. Za svůj výkon jsme dostaly cenu útěchy," smály se.

Podívaná to byla opravdu zajímavá. Renata Langmannová, Mirka Košťanová a Bára Kolářová hrály na jedné straně kurtu ve trojici. "Je to proti pravidlům, ale my jsme si daly podmínku, že jinak hrát nebudeme. Táhneme za jeden provaz," vysvětlily.

Parádní hru předvedli Ivan Hašek a Ladislav Vízek, kteří si vybojovali vítěznou trofej. Na druhém místě byli následováni Pavlem Poulíčkem a jeho spoluhráčem a bronz si odvezl moderátor Jan Rosák.

"Se svým parťákem jsem hrál poprvé v životě a hned jsme se skvěle sehráli. Naší zbraní byly takzvané špinavé triky starců. Těma jsme pokládali na lopatky jednoho soupeře za druhým," komentoval Rosák výsledek. "Naší taktikou bylo to, že jsme začali hrát tak, aby to vypadalo, že to neumíme, soupeř nás tak podcenil a my ho pak převálcovali," dodal.