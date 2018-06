Vondráčková na Slavíka dorazila z Kanady, Bílá cenu věnovala Gombitové

Svého devatenáctého Zlatého slavíka si Lucie Bílá tentokrát nenechala a věnovala ho slovenské zpěvačce Marice Gombitové. „Mě se lidi dnes po přenosu ptali: ‚Letos ti odešla maminka, nechtěla si ho věnovat jí?‘ Víte, pro mě to bylo spontánní, viděla jsem Mariku, díky ní a s jejím svolením zpívám píseň Vyznanie na svých koncertech, chtěla jsem jí tímto poděkovat. To jsem já, dělám věci, které cítím,“ řekla Bílá, která si prý nebyla ničím tak jistá, jako právě tímto gestem.

Podle zpěvačky si Gombitová Slavíka jednoznačně zaslouží. „Marika si mě zavolala do šatny a s upřímným hlasem řekla, že ho nemůže přijmout, ale já ji naštěstí přesvědčila o opaku,“ prozradila.

Svého prvního Slavíka získala Lucie Bílá již před jedenadvaceti lety a jediné, co kdy po ocenění věnovala kolegyni, byla kytice pro Helenu Vondráčkovou. „Slavíka bych dala jen Marice Gombitové,“ dodala.

Druhou příčku a stříbrného Českého slavíka si odnesla zpěvačka Lucie Vondráčková, která na udílení cen neváhala přiletět ze své druhé domoviny, z Kanady. „Pro mě je Slavík akce, kterou si velmi nerada nechám ujít. Bylo to jen jednou, co jsem nemohla dorazit, a to kvůli těhotenství, což mi příznivci jistě odpustili,“ přiznala Lucie Vondráčková, pro kterou jde o jedinečnou možnost, jak poděkovat svým fanouškům za celoroční přízeň.

Marika Gombitová a Lucie Bílá Lucie Vondráčková

A jak zpěvačka vnímá fakt, že je již devět let druhá? „Víte, pro mě je to druhé místo velké vítězství. Před deseti lety jsem dostala prvního Slavíka, který byl bronzový, pak se to devět let ustálilo na stříbrné příčce, což je pro mne velký úspěch. Já si tohoto ocenění neskutečně vážím, protože je od fanoušků,“ říká.

Absolutním Českým slavíkem se v sobotu opět stal Karel Gott, který si již po jedenačtyřicáté odnesl i ocenění za zpěváka roku (více zde). Za zpěváka, který letos překonal rakovinu a aktuálně leží v nemocnici po operaci zad, převzala ocenění v Hudebním divadle Karlín v Praze Gottova dcera Charlotte (10).