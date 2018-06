Kuba o mě bojoval půl roku, říká o začátcích vztahu s Vágnerem Bučková

„Bylo to 3. ledna 2016, kdy jsme se dali s Jakubem dohromady. Mnozí si mysleli, že jsme spolu už delší dobu, protože jsme se znali od srpna. Jenže my se jen kamarádili,“ přiznala Eliška Bučková.

Česká Miss 2008 se svým rybářem poznává skutečný ráj na zemi. „Na expedici v Mongolsku jsem si myslela, že jsem si sáhla na maximální dno, ale Kuba posunuje mé hranice a já jsem zpětně za to vždy moc ráda. Odvahu i sílu na to mám. Ukázal mi ráj na zemi a je úžasné to vidět,” popisuje své dobrodružné rybářské výpravy.

I když se partneři odstěhovali na vesnici, jejich společenský život prý tím vůbec neskončil. „Můj kluk je sice rybář, ale tím, že je slavný, kolikrát dostane víc pozvánek do společnosti než já. Nemůžu si v tomto ohledu na nic stěžovat,“ prohlásila modelka, která však na udílení cen Český slavík dorazila bez partnera. „Já se na Slavíky snažím chodit každý rok. Letos poprvé jdu bez Jakuba, protože natáčí. Doprovod si navzájem děláme s jeho sestrou Bárou.“

A jak si vlastně modelka, která se odstěhovala na vesnici, užívá dobrodružný život? „Já si moc užívám hlavně ten rodinný život na vesnici a jsem ráda, že máme byt v Praze. Jsou to dva kontrasty. Dobrodružství na výpravách je bonbónek na dortu, který je nadstandard všeho,“ dodala Eliška, která si s Jakubem pořídila do domu prozatím dvě štěňata. „Na pravé miminko máme spoustu času a chtěla bych, aby přišlo do úplné rodiny. Nechci nic uspěchat.”

Na téhle expedici v divokém pralese možná přeskočila jiskra: