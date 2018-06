Slavičí MÓDNÍ POLICIE: Bartošová měla šaty z půjčovny, Bílá byla sexy

Případ první: IVETA BARTOŠOVÁ

Šaty z půjčovny mě bohužel nenadchly. Jejich barva v kombinaci s materiálem a laciným štrasem na prsou, to nemůže dopadnout dobře. Velké kruhy v uších jen podtrhují pouťovost modelu. Vlasy a make-up jsou ale moc hezké, na to, co má zpěvačka za sebou, musím konstatovat, že je z ní opět hezká holka.





Případ druhý: MONIKA ABSOLONOVÁ

Krásná barva šatů Monice moc sluší, stejně jako střih. Hvězdně působí i krátký kožíšek. Doufám, že není pravý. A líbí se mi i svěží účes a jednoduchý make-up. Model by jen potřeboval doplnit nějakým detailem, který by ho posunul do nejvyšších pater módy, to znamená, pohrát si s barvou pásku, psaníčka nebo střevíčků. Vše zkombinované do černé barvy působí prostě nudně.





Případ třetí: KATEŘINA PRŮŠOVÁ

Tak tady jsem hodně zklamaná. Kateřina většinou módu zvládá, tady ale šlápla vedle. Šaty jsou jí velké, punčocháče s černými lodičkami a psaníčkem nudné, náušnice vypadají jako z tržnice a modelce nelichotí ani tento účes. Celé je to smutné, bez nápadu, bez jiskry.





Případ čtvrtý: JOVANKA VOJTKOVÁ

Samotné šaty jsou zajímavé, na jemné blondýnce ale vůbec nevyniknou. Vyměnila bych kožešinku za tmavší a hlavně udělala něco s vlasy a make-upem. Takhle to vypadá, že se manželka zpěváka Pepy Vojtka ráno jen přičísla, hodila na sebe řasenku a večer prostě vyrazila.







Případ pátý: LUCIE BÍLÁ



Černý model ke zpěvačce patří. Bohužel ne vždy bývá povedený. Tentokrát ale musím chválit. Šaty jsou sexy a zároveň elegantní. Skvěle vypadá i jednoduchý drdol s výraznými náušnicemi. Osobně bych jen model zjemnila tím, že bych místo černého laku na nehty použila vínový a sundala bych mohutný náramek na ruce. Chybí mi také psaníčko, které je k šatům nutností.



Kdo se vám na Slavíkovi líbil nejvíc? celkem hlasů: 3407