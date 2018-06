Slavičí zadky: Čtvrtníček ho ukázal sebrance, Farna v plné kráse

Petr Čtvrtníček předával cenu v kategorii Zpěvačka roku. Když lovil jméno stříbrné slavice Lucie Vondráčkové, k divákům ve Státní opeře se otočil zády, čímž dal vyniknout připravenému fóru: velká část zadní strany obleku totiž chyběla, a tak se všichni mohli kochat hercovým pozadím. S nadsázkou o něm mluvil i před kamerou iDNES.cz.

"Jo, tam byla spousta legrace, o čem mluvíte konkrétně? Něco nebylo v pořádku? Vy myslíte tělesné pozadí. Tělesnosti tam bylo hodně, ale on je tam vysokej strop, tak se to potom rozptýlí, jak se mísí voňavky a tak. Bylo to dobrý. Honza byl vtipnej, všechno vyšlo," komentoval slavičí večer Čtvrtníček, kterého anketa v ničem nezaskočila. "Ne, mě už nedokáže překvapit téměř nic, co se tedy týče týhle sebranky. Nedokážou překvapit ničím," dodal s tím, že si afterparty hodlá užít.

O něco méně radosti měla Ewa Farna. Po pěti bronzových oceněních přišla stopka. Z velké části za to prý mohou články o její osobě, které se vesměs týkají plnějších tvarů.

"Pětkrát za sebou jsem vyhrála bronzového Slavíka, teď ne. A jsem hrozně ráda, že jsem si uvědomila, že nejsem na takové pozici, že ta setrvačnost trvá, a že je potřeba pracovat. A taky přesvědčit média, že je potřeba stavět na hudbě. Protože kdyby to byla anketa popularity, tak moje pozadí vyhrává na plný čáře," míní Farna, jež si sama ze svých plnějších tvarů vrásky evidentně nedělá.

"Je jasné, že moje pozadí je příliš velké pro showbyznys. Jsou prostě holky, které jsou krásně hubené, ale já mám podle mě normální tělo, akorát prostě fotky a showbyznys to vidí abnormálně. Já ale žiju normální život, ne ten showbyznysový, a dokud se ve svém těle budu cítit dobře, nebudu nic dělat. Jen je mi líto, že se o sobě pořád dočítám jako o výherkyni v kategorii Český slavík 'matroni'," dodala zpěvačka.

Večerem provázel Jan Kraus, který se proměnil v mistra převleků. Jak sám přiznal, ani chvilku si neodpočinul a v útrobách Opery pobíhal prakticky celý večer. "Kolik kostýmů bylo, nevím, ale byly to rekordní časy, to málokdo tuší. Převlíkali mě a líčili čtyři lidi zároveň a do toho se mnou běhaly asistentky tu trasu. Jeden přeběh byl rychlý a bez převlíkání. Já tam celý večer kroužil. Jsem úplně grogy na nohy," komentoval vlastní moderování Kraus.