VIDEO z party Slavíků: vyzuté boty, alkohol a politický kolovrátek

O nejvýraznější a nejkontroverznější proslov v historii Slavíků se postaral zpěvák Daniel Landa, který využil děkovnou řeč k tomu, aby z plných plic promluvil k národu. A s nikým se nemazlil. Prostě "kouzlo" přímého přenosu.

"Chtěl jsem vám jasně demonstrovat, že už nejsem Daniel Landa, ale kouzelník Žito. Už toho všeho mám dost. Nejsem veřejný majetek. Až půjdu s dětmi do zoo, jsem Žito, ne Landa, fotky ne. Proč končím s hudbou? Už jsem se naplnil, jsou tu větší borci. Každý si myslel, že hudbou změní svět. Proto jsem psal Klíč králů, a pak jsem koukal, jak publikum tleská a zase mi došlo, že se nic nestane. Dvacet let dělám hudbu, a pak se tu volí komunisti. K čemu to je? Akorát pak pro mě přijdou dva pánové v kožených kabátech. Na to se můžu vys…," uvedl Daniel Landa.

"Pro tyto případy jako byl Daniel Landa by bylo dobré mít reklamní okénko. Nehodilo se. Svého ptáka nám ukázal, tak mohl jít, ne?" komentovala výroky herečka a maminka moderátora večera Ondřeje Brzobohatého Hana Gregorová.

"Musím říct, že mám ráda muže, kteří mají svůj vlastní názor. To neznamená, že když nemám stejný, že jsem proti nim. Líbí se mi, že je Daniel Landa člověk, který umí třísknout do stolu. Něco řekne a stojí si za tím. A je jedno, že to není názor davu," míní zase zpěvačka Lucie Bílá.

V duchu politických debat pokračovala i celá slavičí party, kterou pořadatelé jako tradičně zasadili do prostor hotelu Ambassador. "Dojmy jsou dobrý, jen si myslím, že jsme jako kapela na Slavíkovi naposledy. Hledáme nového frontmana a je důležité si říct, že by neměl být komunista ani estébák," řekl na kameru iDNES.cz člen skupiny Nightwork Jakub Prachař, poukazující na komunistickou minulost jednoho z prezidentských kandidátů.

"Rok 2012 a energie kolem něj na různé lidi dopadá a doléhá, že mají potřebu určité věci ze sebe ventilovat. Myslím si, že to byl důsledek věci, o které jsem původně chtěl vtipkovat, nakonec se ale zdá, že má svou určitou váhu," shrnul i Ondřej Brzobohatý.

Jelikož je Český slavík Mattoni svátkem populární hudby, je pochopitelné, že se neslaví srkáním nealkoholických nápojů. Není tak divu, že někteří hosté, tedy převážně ženy, odhazovaly vysoké podpatky, aby se cítily uvolněně po všech stránkách.

Dvouhodinový rozhovorový maraton Lucie Bílá řešila občasným přepudrováním i vyzutím, podobně jako moderátorka Nočních Televizních novin Emma Smetana, kterou na večírek doprovodil partner Jordan. "Nevěřím v krásu přes bolest," objasnila Smetana.