Český ples: Chmelířová se pochlubila šaty za 80 tisíc, Mikolas Josef maminkou

„Na plesy chodím moc ráda, a to nejen kvůli tanci, ale především kvůli krásným róbám, které si mohu při této příležitosti obléct. Tentokrát jsem však Český ples měla i na starosti, takže jsem si vyzkoušela, jaké to je z té druhé strany,“ přiznala modelka Veronika Chmelířová, která se koncem loňského roku rozvedla se svým manželem, hokejistou Milanem Procházkou, proto dorazila v doprovodu kamarádek.

I módní návrhářka Beata Rajská dorazila bez manžela. „Ples si tentokrát užívám s klientkami, je to jiné než s partnerem. Jsem nadšená, že jde o první Český ples, musím říci, že se organizátorům povedl,“ přiznala návrhářka, která oblékla několik přítomných dam. Její šaty v hodnotě 80 tisíc korun měla na sobě i Veronika Chmelířová.



Některé šaty měly přítomné dámy i od módní návrhářky Blanky Matragi, která dorazila na ples po dlouhé době. „Je to tak sto let, co jsem nebyla na plese,“ s úsměvem přiznala návrhářka. Ta prý moc ráda tančí. „Miluji tanec, sama jsem závodně za mlada tančila. Nejraději jsem měla latinu,“ zavzpomínala designérka, která obléká i mnoho zahraničních princezen.

Do princeznovských šatů se oblékla úřadující Česká Miss 2017 Michaela Habáňová, kterou oblékl návrhář Miroslav Michael Knot. „S návrhářem jsme se nechali inspirovat Popelkou,“ popsala svou zlatou róbu sympatická brunetka, kterou doprovodila kamarádka.

To zpěvák Mikolas Josef do společnosti vyvedl svou maminku. Ta je podle svých slov na syna velmi pyšná. Vyhrál totiž národní kolo pěvecké soutěže a s písní Lie To Me bude reprezentovat Českou republiku na Eurovizi v Lisabonu. „Strašně se těším, jsem moc hrdý, že budu 8. května zpívat a hájit české barvy. Jinak co se týče plesů, začínám je mít rád. Kvůli mamince se pokusím zvládnout i valčík,“ přiznal Mikolas.

Na Českém plese, kde se stoly prohýbaly luxusním jídlem a pití teklo proudem, zazpívali i přední čeští umělci. Například Helena Vondráčková stíhala myslet i na to, jak bude na tanečním place tančit. „Uvidíme, snad mě k tanci někdo vyzve. Celý život ráda tančím. Často vzpomínám na svůj maturitní ples a taneční. Nejraději mám čaču, sambu a rumbu, ale ráda si zatančím i valčík,“ dodala zpěvačka.

Na pódiu pak zazpívala i zpěvačka Marie Rottrová či Karel Gott. Celým večerem, který byl pro mnohé jedním velkým, ale velmi pěkným překvapením, provázel věčný princ z pohádky Jan Čenský.