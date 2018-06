Česká krása slaví. Zrzavý model skončil na světové soutěži druhý

„Je to obrovská radost. Pokaždé jsme plni očekávání. Myslím, že celá čtveřice získala skvělé možnosti a zkušenosti,“ řekl iDNES.cz Saša Jány z modelingové agentury Elite Model Look.

Kromě Černíka a Novosedliakové Česko a Slovensko v Miláně ještě zastupovali Aneta Měšťanová a Dominik Oravec.

Obě země patří mezi mimořádně úspěšné a světové finále této soutěže už několikrát vyhrály. Českými vítězkami byly například Linda Vojtová, Denisa Dvořáková, Eva Klímková a loni Barbora Podzimková (více zde).

„To víte, že by si to s námi některé země, které nemají takové úspěchy, rády vyměnily. Jsem rád za to, že se u nás rodí tolik potenciálních hvězd pro světový modeling,“ dodal Jány.

Letošní světové finále soutěže vyhráli Anouk Thijssenová z Holandska a Tristan Tymen z Francie.