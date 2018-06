Mejdan s Impulsem si užili Bílá, Gott i Farna. Bylo to velký, říká Ewa

Před nedávnem se sice vdala, přesto pracovně nikterak nezahálí. Denně totiž koncertuje. „Já se v O2 areně moc neobjevuji, byl to proto i pro mě velký zážitek,“ přiznala po obřím koncertě rádia Impuls, kde se během pěti hodin vystřídala spousta interpretů jako Slza, Mandrage, No Name, Miro Žbirka, Petr Kolář, Ilona Csáková, Jan Kalousek, Michal David, Lenny, Dasha a také Lucie Bílá s Karlem Gottem.

Ewa Farna si koncert pochvalovala, ale po konci svého vystoupení odjela domů odpočívat. „Hraji až do 22. prosince, proto musím být fit. Až 23. prosince budu odjíždět na hory, na což se dost těším,“ prozradila plány na svátky s tím, že diář nemá zaplněný jen koncerty. „Čekají mě ještě dvě premiéry v kině mého dokumentu Ewa Farna 10: Neznámá známá.“

Zpěvačka si však na pracovní tempo nestěžuje. Za těch deset let, která právě v dokumentu mapují, je na něj zvyklá. „Díky bohu za to. Navíc, co bych dělala před Vánoci? Nakupovala dárky v obchodních centrech? To bych se zbláznila. Nemám na to nervy,“ s úsměvem dodala.

A jak to má zpěvačka, která pochází z české části Těšínska, vlastně s vánočními zvyky? „Neslavím ani polské ani české Vánoce, ale slezské Vánoce. Jíme polévku, zelí s chlebem a kapra se salátem. V Polsku je to jinak. Oni mají na vánočním stole dvanáctichodové menu. Ale jinak dárečky a stromeček nesmí chybět, jako všude,“ popsala.

Svátky Ewa Farna tráví s rodinou nejraději v klidu a pohodě. „Abych řekla pravdu, mejdan na Silvestra jsem zažila jen jeden s kamarády. Tenkrát jsem navíc ani nepila, proto jsem druhý den musela všechno po kamarádech uklízet. Jinak trávím poslední den v roce v Polsku na pódiu,“ dodala.