Český lev: Rozbitá cena a sestry Vášáryovy po letech na jednom pódiu

Zprvu to vypadalo jako jeden z hercových vtípků. Daniel ale na rovinu přiznal, že mu soška spadla kvůli jeho nešikovnosti.



„No do podpaží jsem ji neměl dávat, to byl blbý nápad. Nerozbil jsem to schválně, ale prostě stane se. Já jsem si ji dal do podpaždí a chtěl jsem si dát do kapsy knoflíčky, co jsme dostali, a bylo. Radím všem, co budou mít lva, ať si ho nedávají do podpaždí,“ sdělil herec, který se z ceny radoval zhruba patnáct minut. Ačkoli byl z rozbité sošky nejdřív trochu v šoku, pak se incidentu i zasmál.

Marek Daniel s rozbitou cenou Český lev (Praha, 5. března 2016)

Příjemným překvapením byla účast sester Vášáryových, které se společně setkaly na jednom pódiu po více než čtyřiceti letech. Madga a Emília Vášáryovy přišly do Rudolfina předat cenu za Mimořádný přínos české kinematografii kameramanovi Stanislavu Milotovi.



„Sešly jsme se spolu po delší době právě díky Českému lvu. My se zas tak často nevídáme,“ sdělila Magda Vašáryová.



Emília a Magda Vášáryovy na udílení cen Český lev (Praha, 5. března 2016)

Kdysi spolu prý jezdily na dovolené. „Teď už vůbec na to není čas. Navíc já nejezdím na dovolené. Nemám ani volné víkendy,“ prozradila Emília, která měla ze setkání se sestrou radost.

„Vážíme si jedna druhé, ale nikdy si do ničeho nemluvíme. V ničem si neradíme, ale plně se podporujeme,“ doplnila Magda s úsměvem.



Úsměvy nešetřila ani Jitka Schneiderová, která přišla na akci se záhadným doprovodem. Garde jí dělal pohledný vysoký muž, na kterém mohla oči nechat. O koho se jedná, ale prozradit nechtěla.



„Nezlobte se, o tom nebudu mluvit,“ sdělila rozzářená Jitka, která přišla v róbě od návrhářky Ivany Mentlové. Prý se ale jednalo o jejího partnera.

České lvy si kromě jiných nenechal ujít ani miliardář Karel Janeček s manželkou Mariam. Manželé vyrazili za kulturou a syna svěřili na hlídání chůvě.



„Malého nám hlídá chůva, která je skvělá. Důvěřujeme jí, takže můžeme bez obav vyrazit ven,“ sdělil pro iDNES.cz Janeček.

Celým večerem prováděla stejně jako loni moderátorka Lucie Výborná, která byla letos velmi obezřetná. Minulý rok se totiž na pódiu nechala nachytat falešným Jimem Carreym.



„Přímé přenosy mám ráda proto, že se věci dějí i nečekaně a divák je žije spolu se mnou. Je to fér. A potom - na drobný trapas ještě nikdy nikdo neumřel,“ sdělila před pár dny moderátorka, která letos žádný přešlap v podobě falešné hvězdy na pódiu řešit nemusela.