Plodková na České lvy dorazila se lvím účesem, Kaiser všechny bavil

Herečka a režisérka Petra Nesvačilová přišla v doprovodu kamarádek ve velmi originálním modelu. Cenu za dokumentární film sice nedostala, ovšem náladu jí to rozhodně neubralo. „Byla jsem šťastná už za tu nominaci. Beru to jako poklonu ke čtyřem letům, co jsme s týmem na filmu pracovali,“ prozradila.



Bez přítele a se zajímavými šaty přišla i herečka Jana Plodková, která róbu doplnila velmi extravagantními loknami. „Partner odjel na hory, proto jsem dorazila sama. Vypadám sice asi trošku jako lev, ale proč ne. Myslím si, že se to k dnešnímu večeru hodí,“ uvedla. Jak sama podotkla, přípravy na večer jí s make-upem prý zabraly necelé dvě hodiny.

V elegantní róbě byla nepřehlédnutelná také Monika Babišová. „Já mám většinou jasnou představu, jak mají mé šaty vypadat. V tomto případě mi na Českého lva šila róbu Táňa Kovaříková,“ pochlubila se hned při příchodu na slavnostní večer Babišová. Její šaty si pochvaloval i partner, ministr financí Andrej Babiš, kterému se jen nelíbila příliš rudá rtěnka.



Roden se skrýval, manželka Bartošky zkolabovala

Nejočekávanější hvězdou večera byl herec Karel Roden. Ten se však na červeném koberci vůbec neukázal, zvolil raději cestu do sálu Rudolfina zadním vchodem. Ani jeho děkovací řeč nebyla příliš obsáhlá. Při převzetí ceny za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Masaryk poděkoval třemi slovy: „Děkuju moc všem.“

Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá Jiří Bartoška s manželkou

Jeho herecký kolega ze stejnojmenného filmu Oldřich Kaiser, který si odnesl cenu za vedlejší herecký výkon za roli Edvarda Beneše, byl při předávání mnohem sdílnější. Jeho komediální scénka byla podle slovenské moderátorky Adely Banášové vrcholem večera.



Zato Jiří Bartoška si radost z ceny za mimořádný přínos dlouho neužil. Jeho manželce Andree se totiž v kuřárně udělalo špatně z vydýchaného vzduchu, zkolabovala a musela pro ni přijet záchranka.



Po udílení cen se nejvíce diskutovalo na téma vítězného filmu. Dvanáct Českých lvů a lidé zatím vítězný snímek ještě neviděli. Film Masaryk má totiž v českých kinech premiéru až 9. března, jelikož v noci z 9. na 10. března 1948 za dosud nevyjasněných okolností československý ministr zahraničí Jan Masaryk zemřel na následky pádu z okna Černínského paláce.