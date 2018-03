Móda ze Lvů: Krásná Plodková, nepovedená Kolářová i Poláková v modré

Případ první: PETRA NESVAČILOVÁ

50 %

Bezpochyby jeden z nejkreativnějších modelů večera. Ovšem nehodí se k postavě Petry Nesvačilové. Flitry samy o sobě přidávají, a když jsou ve dvou odstínech, to si může dovolit maximálně vychrtlá modelka. Herečka má hezkou žensky tvarovanou postavu a podle toho měla šaty vybírat. Zdůraznit přednosti a zakrýt nedostatky. Střih šatů značky Leeda od návrhářky Lucie Kutálkové je trochu zvláštní. Vlečka se nesouměrně napojuje na kratší předek. Šaty jsou krátké, aby se ukázaly boty jako šperk, což zde bohužel nevyšlo. Boty jsou moc mohutné a připomínají skoro až kopyta.



Případ druhý: JANA PLODKOVÁ

100 %

Krásné balonovité šaty ve stylu Dolce & Gabbana od návrhářky Zuzany Kubíčkové seděly Janě Plodkové naprosto bravurně. Herečka si s výběrem róby nechala poradit od stylistky Lenky Kermes, make-up je dílem Hristiny Georgievské. Herečka vypadá jako alabastrová panenka. Šaty jsou šperkem samy o sobě, a tak další ozdoby chybí.



Případ třetí: TEREZA VOŘÍŠKOVÁ

60 %

Případ Terezy Voříškové je trochu diskutabilní, jelikož šaty samy o sobě nejsou ničím špatné. Tedy až na to, že herečce vůbec nesedí. Jsou jí dlouhé a nesedí ani v ramenou či v oblasti hrudníku. Velice zajímavě řešený výstřih tak kompletně ztrácí celkový glamour, který mohl mít. Originální náušnice a prstýnek jsou nejsvětlejšími body outfitu a dodávají tak body navíc. O účesu se zde snad nedá ani bavit, a tak pochválím jen make-up, který se povedl.

Případ čtvrtý: ANNA GEISLEROVÁ

100 %

Rustikální jemné šaty v doprovodu Cartier prstenu míří přímo k dokonalosti. Podtrhují svým stylem cudnost. Anna Geislerová vždy vypadá božsky a ani zde tomu není jinak. Ohnivá hříva a sexy make-up dodávají cudnosti kontrast, čímž celkový look působí zajímavě.



Případ pátý: ANNA KAMENÍKOVÁ

100 %

Hravost, originalita, vosí pas, sexy, kreativita, to vše by se dalo říct o Anně Kameníkové. Šaty dokonalé svou nedokonalostí v podobě odhaleného rukávu jsou doplněné o originální perlový náramek. Nedbalý účes k herečce patří, a tak se mu nedá ani nic vytknout. Nude make-up je na Anně odzbrojující. Tleskám!



Případ šestý: BARBORA POLÁKOVÁ

15 %

Hrůza se potkala se závěsem a nevkusem, zhmotnily se a oblékly na Barboru Polákovou v tento slavnostní večer českého filmu. Styl á la Katy Perry nesluší samotné zpěvačce, natož naší herečce. Šaty navrhla návrhářka Agáta Seeháková, která je bezpochyby velice kreativní, ovšem ne vždy se kreativita potkává s nositelností a vkusem. Světlem na konci hodně černého tunelu je psaníčko z hadí kůže. Opakem je naprosto se nehodící náramek. Herečka má jediné štěstí, že je krásná snad ve všem, čehož je důkazem i tento případ.



Případ sedmý: TATIANA PAUHOFOVÁ

100 %

Velice jemný model v odstínu modré obohacený o barokní rukávy s rozparkem Tatianě Pauhofové neskutečně sluší. Visací náušnice jdou ruku v ruce s odlesky psaníčka a odstínu vysokých bot. Bravo! Stáhnuté vlasy dokonale odhalují krk a přidávají tak herečce na sex appealu.



Případ osmý: ZUZANA STIVÍNOVÁ

100 %

Černou barvu šatů si letos vybralo několik hereček, ale Zuzana Stivínová patří mezi ty nejlépe oblečené. Černý semiš je bezpochyby luxus, který je doplněn luxusními šperky a psaníčkem. Odhalený krk do lehkého výstřihu spolu s odhalenými rameny z herečky dělají hvězdu večera, která ví, co jí sluší. Za mě jeden z nejlepších modelů. Nebál bych se příště ani výraznějších bot. Super!



Případ devátý: ZUZANA KRONEROVÁ

20 %

Zunana Kronerová je známá svými extravagantními brýlemi. Je to něco, co herečku rozhodně omlazuje je dodává jí to šmrnc. Bohužel to samé se nedá říct o modelu, který je až na hraně staršího věku, což Zuzana Kronerová rozhodně není. Je škoda, že zvolila model, jako je tento. Velice jí to uškodilo. Zdobený top přecházející do dlouhé sukně nezachránilo ani sako s netopýřími rukávy. Snad příště bude držitelka Českého lva odvážnější a půjde v duchu kreativity svých brýlí.



Případ desátý: BERENIKA KOHOUTOVÁ

20 %

Vcelku obyčejné šaty, které rozhodně nezvýrazní žádné přednosti. Jsou poněkud neforemné a v oblasti bříška až extrémně. Jakési květy na prsou jsou naprostým průšvihem. Pochvalu Berenika Kohoutová zaslouží za semišové lodičky v rudé barvě. Vlasy bych k těmto šatům nechal určitě rozpuštěné a zvýraznil bych i make-up, aspoň rty do rudé barvy. Celkový dojem z tohoto outfitu je laciný a pro danou událost nereprezentativní.

Případ jedenáctý: ADELA VINCZEOVÁ

80 %

Adela Vinczeová coby moderátorka slavnostního večera předávání Českých lvů nenechala nic náhodě a pilně se na večer připravovala. Šaty od slovenské návrhářky Michaely Luptákové jsou speciálně šity na tento večer, aby se v nich dalo rychle pohybovat a nepřekážely, ale zároveň zvýraznily partie, které zvýraznit mají. Krásné šaty protkané stříbrnou nití s precizním zakončením sukně a jemné prodloužení vlečky moderátorce zvýrazňují štíhlou postavu. Trošku mi nesedí zakončení látky v oblasti krku. Doplňky jsou jemné, stejně jako celý model. Až na pár detailů to Adele bezesporu velice slušelo.



Případ dvanáctý: SABINA REMUNDOVÁ

70 %

Sabina Remundová zvolila velice decentní, k její postavě se hodící a ladně vypadající šaty. Doplněné jsou o vyšívaný šátek, který má jistě více funkcí než jen doplněk. Je to výborný nápad. Zvolil bych ale rozhodně větší šperky, které oživí černou. Bohužel psaníčkem to v tomto případě nestačí. Boty do kulaté špičky bych také změnil na špičaté, ať prodlouží a zúží nohu. Make-up herečce velice sluší, ale vlasy bych udělal více do objemu.



Případ třináctý: DANIELA KOLÁŘOVÁ

10 %

Na pohled velice pohodlný, ovšem nehodící se outfit na předávání Českých lvů zvolila Daniela Kolářová. Šaty spíše připomínají oděv na hodinu jógy. Nepomohla ani obří šála. Toto bych rozhodně nikomu nedoporučil. Procenta jsou jen za make-up.

Případ čtrnáctý: ZDENKA PROCHÁZKOVÁ

60 %

Zdenka Procházková si na svém zjevu vždy dává záležet, což se rozhodně cení. Herečka zvolila jednoduché splývavé černé šaty s dlouhým rukávem doplněné něčím hodně blýskavým v podobě motýla na hrudi. Bez toho motýla by šaty byly krásně jednoduché a stačilo přidat masivní náhrdelník. V jednoduchosti je krása. Boty bych zvolil jemnější, stejně tak kabelku.



Případ patnáctý: DIANA KRATOCHVÍLOVÁ

80 %

Přítelkyně zpěváka Adama Mišíka Diana Kratochvílová zvolila šaty od návrhářky Zuzany Kubíčkové. Modelka má krásnou postavu, a tak si na tuto róbu bez problému troufla. Výstřih byl bezpochyby až na hranici odvážnosti a odvahy. Doplňky v podobě lesklých lodiček, malého psaníčka a děrovaných punčoch dodávají šatům aspoň trochu zajímavosti. Výstřih a rozparek jsou samy o sobě trochu fádní. Zpěvák zvolil netradiční oděv. Nadčasový kabát přepásaný v pase byl zajisté nejzajímavějším pánským modelem večera. Adam by měl 100 procent.

Která z dam se vám líbí nejvíc? celkem hlasů: 1187