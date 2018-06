Zákulisí Lvů: Špalková trénovala ve vaně, Eben měl stavy na omdlení

"Děkovnou řeč jsem si připravovala v pátek ve vaně a když jsem vylezla na jeviště, tak jsem si říkala, že jsem se měla koupat o hodinu dýl. Všechno mi z hlavy vypadlo, musela jsem improvizovat a hlavně rychle zmizet," vylíčila na kameru iDNES.cz Petra Špalková, jež si odnesla Českého lva v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli za film Jako nikdy.

"Seděla jsem vlevo z pohledu od jeviště, zatímco všichni, kteří cenu přebírali, chodili vpravo. Říkala jsem si, že nás sem posadili záměrně, protože nic nedostaneme, a když pak řekli moje jméno, byl to elektrický šok. Běžela jsem na pódium jako myška za sýrem," dodala se smíchem Špalková.

Monumentální scéna pražského Rudolfina nedělala dobře ani novému průvodci udílení filmových cen Marku Ebenovi, který měl nejvyšší tep hlavně na začátku přímého přenosu.



"Když si stoupnete na úplný vrchol té scény a vidíte do dáli, tak se okamžitě dostaví pocit na omdlení. Je to něco tak velkého, zvlášť když víte, že jste na to sám, bez pomoci, zoufale osaměle a bezbranně. Když mám pultík, tak vím, že se ho můžu držet, ale tady to nešlo. Ze začátku to bylo opravdu hodně těžké," uvedl o své průvodcovské misi.

Čeští lvi se letos poprvé představili v nové podobě, bez režie zakladatele cen Petra Vachlera, který byl filmovou akademií odstaven na vedlejší kolej.