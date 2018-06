Český lev byl opět vegetarián

"Pan Vachler maso nejí," říkali omluvně číšníci hostům dožadujícím se aspoň malého kousku masa.

Jak hladoví lvi se všichni vrhali v plné a dusné pasáži na připravené jídlo, ale čekalo je nemilé překvapení. Dušená brokolice, tofu, rýže a brambory.

Jídlo tentokrát - pro zpestření večírku - z části připravovali i členové sekty Haré Kršna, ale jejich pokrmy vypadaly (ač se to zdá skoro nemožné) ještě méně chutně.

Slavnostní raut velmi připomínal pohádku Sůl nad zlato - kdo se chtěl alespoň trochu najíst, nezbývalo mu nic jiného než si dát něco sladkého. Ale i to (stejně jako humor moderátorů večera Duška a Šamila) se rychle přejí.

Spokojeně vypadal snad jen producent Jiří Pomeje, který na večírku zářil se svou ženou Michaelou Kuklovou po boku.

„Včera jsme se vrátili z Thajska,“ vyprávěl opálený Pomeje, který měl důvod k radosti. Film Andělská tvář, jehož byl producentem, dostal dva České lvy. „Já ale chtěl tři,“ dodal Pomeje se skromností sobě vlastní.

Co předcházelo

"Nic nevím, nic nepovím." To je věta, kterou se každý rok v předvečer Českých lvů zaklíná jejich organizátor Petr Vachler.

Vědělo se jen, že ceny budou předávat například Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová či Vlasta Chramostová. Že zvláštní dvojici utvoří Aťka Janoušková a František Novotný, nejmenší a největší z českých herců, že se chystá vyhánění ďábla z Lucerny a že bez fraku sem letos nikdo neprojde.



"Frak musí mít bezpodmínečně všichni. Ano, i ženy. Ženy mohou mít pouze frak," tvrdil s vážnou tváří moderátor Jaroslav Dušek.

Večírku chyběla rvačka

Jinak to byl večer poměrně nudný. Zřejmě to bylo tím, že se na poslední chvíli omluvil exředitel České televize Jiří Balvín, který se v poslední době vždy bezpečně postará o to, aby se o večírcích dlouze psalo a dokonce se staly předmětem policejního vyšetřování. Naposledy média řešila jeho rvačku s bývalými kolegy v závěru večírku po předávání cen TýTý.

Jiří Balvín, který byl jako jeden ze čtyř bojovníků nominován na jednu z cen, se možná bál zbytečně. Vegetariánská strava by utlumila nejen vášně jeho, ale i potenciálních soupeřů.



Žádné překvapení se tedy nekonalo, slavnostní večer i raut byly stejné jako v minulých ročnících. Možná je to tím, že nejen lvům vegetariánství nesvědčí.