Český kouzelník z bazénu vstoupil do britské Síně slávy

Bradáč se blýsknul svým výkonem loni v září, když se z pout vysvobodil z jabloneckého bazénu za rekordních 10,66 sekundy. Jablonecký iluzionista a eskapolog tehdy pokořil i původní světový rekord Američana, který si říká Matt The Knife (11,12 sekundy). - čtěte Málem se utopil, z pout se ale dostal a vytvořil rekord

Také díky tomuto rekordu se loni dostal do Guinnessovy knihy rekordů mezi 10 nejúspěšnějších světových rekordmanů a nyní jej britská organizace Record Holders Republic uvedla do své Síně slávy mezi ostatní světové rekordmany.

Zároveň jej zařadila do své nové publikace Believe the Unbelievable, která brzy vyjde ve Spojených státech. "Je to pro mě velká čest a velké povzbuzení do nových rekordů. Letos se chystám zlomit víc rekordů než za poslední tři roky a pak se konečně naplno vrhnu na nové kouzelnické projekty," sebevědomě předjímá Zdeněk Bradáč.

Dosud mladý eskamotér pokořil v oboru žonglování, karetní manipulaci a eskapologii (úniky) 12 Guinnessových rekordů. "První letošní rekord bych chtěl zlomit již v únoru, ale organizování je celkem komplikované, tak uvidíme, jestli se to povede. Nicméně já nejraději připravuji třeba pět rekordů současně a pak je všechny zlomím v jednom měsíci," říká Bradáč.

Pokusí se například o nejdelší výdrž v žonglování čtyřmi objekty nebo o nejrychlejší únik ze svěrací kazajky. Jeho rekordy se neobejdou nejen bez dávky zručnosti, ale i fyzické kondice. V minulosti například Bradáč dokázal nejdéle na světě žonglovat vzhůru nohama, loni zase v rámci svého vystoupení v Německu se mu podařilo uniknout z pravých policejních pout za 1,66 sekundy, aniž by použil klíč nebo paklíč.

Navzdory svému věku už svými schopnostmi dokázal překonat nejlepší světové iluzionisty a žongléry. V České republice je známý především díky svým výkonům v žonglování, karetní manipulaci a eskapologii. Podle Guinnessovy knihy rekordů je například nejrychlejším světovým snímačem karet.