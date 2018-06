Český Ken vyrazil s tatínkem na Kos, nevadili jim ani uprchlíci

„Dorazili jsme s taťkou do centra. Musím říct, že Kos je fajn. Jsou tady teda uprchlíci, ale cítíme se bezpečně a razíme na pláž,“ řekl Paulat, který se s otcem na společnou dovolenou vydal po 20 letech.

Zavzpomínal také, jak s maminkou v 90. letech jeli na dovolenou do Řecka autobusem. Na cestu si vzali řízky, jak bývalo zvykem. To dnes raději zavítá do řecké restaurace, kde si dopřává místní speciality.

Paulatův tatínek přiznal, že svět showbyznysu je mu cizí. Svého syna ale sleduje.„Když jsi tento pořad začínal, měl jsem k tomu výhrady nebo možná i obavy. Ale když to sleduji s odstupem času, můžu potvrdit, že se mi to vlastně líbí a mohu ti pokračování doporučit,“ prohlásil.

Paulatův tatínek prozradil, že mu s výchovou syna pomáhala babička, které přezdívali „máti“ a ta prý může za to, že se Robert tak zajímá o svůj zevnějšek.

„Robert byl ten, který na sebe dbal, protože měl k tomu vedení. Byla to jeho babička, která pravidelně každý týden jezdila k holiči a brala Roberta s sebou. Proto si ho vždycky chtěla patřičně upravit, takže ho našminkovala ve starém slova smyslu,“ dodal s tím, že mediální obraz jeho syna mu nevadí.