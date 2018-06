Český Ken ukázal sestru. Má také plastiky, ale nevypadá jako Barbie

Velký příznivec plastických operací Paulat prozradil, že Karin už má upravená prsa. Je ale přesvědčený, že by jeho sestra měla podstoupit ještě pár dalších zákroků. Třeba operaci víček.

„Tady bych to řízl a jenom to vytáhneme. My to umíme tak krásně jemně, že ani nebudeš vědět, že jsi to vlastně udělala,“ řekl.

Ještě před sourozeneckou hádkou, při níž model své sestře zkritizoval její vlasy a vytkl jí, že je tak trochu špindíra a doma u ní nejspíš uklízí její sedmdesátiletý partner Richard, probrali různá témata. Došlo i na anorexii, s níž Karin bojovala v 21 letech, a také na sex.

„Jaký máš vztah k sado-maso?“ zeptal se Paulat po pár skleničkách vína.

„Krvavý zase ne, ale víš co? Pouta jo! Padesát odstínů šedi jsem viděla asi třikrát, jen s tebou dvakrát. To miluju. Musím říct, že mě tam strašně něco přitahuje a nevím co. Ale teď si ještě nejsem jistá, jestli jsem ta submisivní nebo dominantní,“ prohlásila Karin.

Český Ken má podle svých slov se sestrou skvělý vztah. Mají se rádi, ale když jsou spolu dlouho, většinou se pohádají.

„Jsem každopádně rád, že je tady. Když přijede na dva tři dny, tak je to fajn. Jakmile je tady týden, tak už se pohádáme a nebo máme ponorku,“ přiznal.

