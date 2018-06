VIDEO: Mít postavu jako český Ken stojí dost cvičení. A také sexu

Paulat nežije zrovna zdravým životním stylem. Denně pije litry Coca-Coly, vykouří 20 cigaret a večer si dá lahev vína. Na jeho postavě to ale nesmí být znát, takže si hlídá jídelníček.

„Jídlo je z 80 procent to nejdůležitější, protože když budeme jíst česká jídla jako je svíčková, rajská a k tomu pytel bonbonů nebo čokolády, nikdy se nedostaneme k dobrému výsledku. Je důležité jíst pětkrát denně, pít dva litry vody a chodit minimálně třikrát týdně cvičit a k tomu přidat třikrát týdně aerobní činnost jako je kolo, běh, kickbox nebo zumba,“ doporučuje Paulat a přidává sérii cviků, která vás dostane do stejné kondice jako má on.



Nakonec ke zdravé stravě a cvičení doporučuje ještě dostatek sexu.