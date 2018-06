Český Ken odrazuje od plastik. Přirozenost je nejdůležitější, říká

„Rád bych se vyjádřil k tomu, kolik vlastně plastických operací já mám. Je to jenom jedna a je to operace nosu. Podstoupil jsem ji v sedmnácti letech a musím říct, že to byla jedna z největších bolestí mého života, protože v té době se dělaly plastické operace jen v lokální anestezii,“ řekl Robert Paulat.

„Pokud to opravdu nepotřebujete, nepřetvářejte se, protože přirozenost je nejdůležitější věc,“ říká model, který v minulém dílu vzal kameru až na sál plastické chirurgie (více čtěte zde).

Překvapivě nedoporučuje ani botox, ačkoli si ho v minulých dílech pochvaloval. To ovšem neznamená, že nevyužívá jiná kosmetická ošetření. Tentokrát zašel na ozdravení pleti.