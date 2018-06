Český Ken zavolal světovému Kenovi, povídali si o plastikách

„Justin mi jednou napsal: O tobě se říká, že jsi další světový Ken, tak doufám, že mi nevezmeš moje prvenství. Já si myslím, že Justinovi jeho prvenství nevezmu, protože pro mě nebylo nikdy snem se stát Kenem a taky nemám sto padesát plastických operací,“ říká Paulat.

Z Justina Jedlici si však nechce dělat legraci jako ostatní. „Je to jeho životní styl, smysl. A jak jsem ho poznal, je to velmi inteligentní člověk, který začínal úplně z ničeho,“ říká Paulat.

Podle něj to Jedlica sice přehání, ale bere to tak, že je sám sobě sochařem. „Justin si nechává dělat implantáty, které si sám vytvoří. Zajde do továrny, řekne, jaké by měly být, celé si je designuje a potom si je nechá implantovat,“ vysvětlil Paulat a dokonce ve svém pořadu zprostředkoval rozhovor s Justinem Jedlicou, kterému doporučil českou plastickou chirurgii, která bude pro něj hodně levná.

V rozhovoru s Jedlicou taky Paulat přiznal, že nemá jen plastiku nosu, jak tvrdil v minulých dílech svého pořadu. Světovému Kenovi řekl, že má také upravenou bradu a lícní kosti. Do budoucna plánuje úpravu horního rtu.