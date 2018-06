Český Ken končí, v posledním díle se vrací ke svým kořenům

Český Ken se vypravil do Ledče nad Sázavou, kde trávil dětství na chalupě se svou babičkou. Ta vyrůstala v letohrádku, který jejich rodině komunisté v 50. letech zabavili a nechali absolutně zpustnout.

„S babičkou jsme se chodili koukat, jak to tady vypadá, a bylo mi jí líto, protože v 50. letech byl tento zámeček zkonfiskován a nemohli sem jezdit, neměli sem přístup. Bylo těžké se na to dívat, když vám něco patří a někdo vám to ukradne,“ popisuje Paulat.

Po revoluci dostali zbytky stavení zpět a za pomoci fondů z Evropské unie se podařilo stavbu zrekonstruovat.

Český Ken se touto návštěvou rozloučil se svým pořadem Občan Ken, ale fanouškům slíbil, že se neloučí navždy. „Musím si vzít dovolenou, protože připravuji projekt pro televizi,“ vysvětlil.