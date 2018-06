Český Ken se natočil v kocovině a promluvil o svých závislostech

„Třesu se, že ani nemůžu udržet kameru. Je mi zle, protože jsem včera vypil hrozně moc vína a vykouřil dost cigaret. Je to závislost,“ přiznal model, který denně vypije dva litry Coca-Coly, vykouří 20 cigaret a večer si dá lahev vína.

Vyhledal proto lékaře, aby mu řekl, jak na tom je. Ten mu doporučil všechno omezit, nejméně ale víno. Alkoholik prý není.

„V cole je hodně cukru a kofeinu, tak je otázka, jestli tě to stimuluje k nějakému výkonu nebo abys byl bdělý a stále připravený. To může být závislost. Vadilo by mi těch 20 cigaret, protože to je docela dost. Tam si myslím, že to není závislost, ale škodí to zdraví,“ vysvětlil Pavel Boček z Fakultní nemocnice Motol.

„Nejméně by mi vadilo to víno, protože pokud to jsou dvě tři skleničky večer, tak to si spíš myslím, že je zdravé, protože to dilatuje cévy, což je opačný účinek, než má ten nikotin,“ vysvětlil.

V pořadu Občan Ken vyzpovídal Paulat také modelku a violoncellistku Terezii Kovalovou, která bývala závislá na hubnutí.