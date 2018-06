Český internet zná letošní královnu krásy

Mikulášský večer v pražské Laterně Magice začal na soutěž krásy netradičně, dvanáct nejkrásnějších surfařek anonymně předvedlo, jak ovládají internet a odpověděly na odbornou otázku. Nejlépe si v této disciplíně vedla sedmadvacetiletá asistentka z Kladna Kristina Pochmanová, které tím to připadl titul Cybermiss.Po představení všech finalistek se dívky odebraly do zákulisí, aby se připravily na volnou disciplínu, ve které se snažily zaujmout porotu svým šarmem, inteligencí, tanečním uměním nebo recitací. Zatím co většina dívek zvolila tanec, pozdější druhá vicemiss se snažila zaujmout porotu recitací vlastní básně inspirované prací s internetem.Tradiční disciplína voleb královen krásy volba nejsympatičtější finalistky připadla na diváky, ti měli své favoritce položit k nohám růži. Po skončení "hlasování" se největší kyticí mohla pochlubit sedmnáctiletá studentka z Prahy Michaela Kaplanová.Celý večer vyvrcholil zvolením nejkrásnější uživatelky internetové sítě, verdiktem poroty se jí stala devatenáctiletá studentka z Benešova Jana Svobodová. "Měla jsem velkou radost a zaplavil mě pocit štěstí," komentovala své bezprostřední dojmy po korunovaci nová miss.Titul první vicemiss přiřkla porota sedmadvacetileté Kristině Pochmanové z Kladna a druhou vicemiss se stala jednadvacetiletá Petra Brejcohová z Prahy. Všechny finalistky obdržely software od společnosti Microsoft dle vlastního výběru a kosmetiku značky Lumene. Novopečená Miss Internet si odnesla navíc notebook LEO 550 společnosti Conquest, první vicemiss pak laserovou tiskárnu Kyocera a dívka, která se umístila na třetím místě digitální fotoaparát Camedia 830 od společnosti Olympus.

A co čtenáři iDNES? Ti se v hlasování přiklonili k názoru diváků finálového večera. Svými hlasy totiž jako nejkrásnější surfařku zvolili Michaelu Kaplanovou, která získala titul Miss Sympatie.

I na soutěži Miss Internet 99 se dívky představily ve volné disciplíně, Jana Svobodová se snažila porotu zaujmout hrou na klavír Novopečenou Miss Internet 99 Janu Svobodovou korunovala její předchůdkyně Gabriela Janků Trojice vítězek soutěže Miss Internet 99, druhá vicemiss Petra Brejchová (vpravo), první vicemiss Kristina Pochmanová (vpravo) a novopečená miss Jana Svobodová (uprostřed) Přítomní diváci vyjadřovali své sympatie jednotlivým dívkám tím, že jim k nohám položili růži Nejvíce růží v svých nohou našla, a tím titul Miss Sympatie získala, Michaela Kaplanová Často se snažily finalistky soutěže o nejkrásnější uživatelku internetu zaujmout porotu tancem Často se snažily finalistky soutěže o nejkrásnější uživatelku internetu zaujmout porotu tancem

Dárek poštou dostane od redakce iDNES vylosovaný čtenář, který hlasoval pro nejkrásnější surfařku. Jmenuje sea je z Holic v Čechách. Blahopřejeme.