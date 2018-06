Český Belmondo je přepracovaný

Aféru Jiřího Krampola, kterého o víkendu hledala policie poté, co dvakrát utekl z kladenské nemocnice, způsobilo podle jeho ženy nervové vypětí z práce. "Jirka má vysoký tlak a moc pít neumí, v takovém stavu mu pak stačí dvojka vína a je problém," komentovala manželka fakt, že Krampol po každém útěku zamířil rovnou do hospody. Lékaři dokonce nevylučovali, že by si v takovém rozpoložení mohl vzít i život.