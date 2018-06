Český barman byl v Kapském Městě třetí nejlepší na světě

„Je to pro naši malou zemi obrovská čest,“ radoval se český barman z třetího místa. „Postup do finále byl můj cíl, kterému jsem věnoval dva měsíce tvrdé práce. A ukázalo se, že úspěch na takovéto akci je jednoznačně podmíněn dokonalou přípravou.“



Pít méně, ale kvalitněji

Přestože české slovo barman pochází z angličtiny, v kolébce drinků se dnes mnohem častěji používá synonymum bartender, což v sobě nese moderní poslání této profese – člověka za barem (muže i ženy), který „citlivě vybírá drinky pro své hosty“. Nejde totiž o to propít se v baru co nejrychleji do němoty, ale naopak strávit příjemný večer. Užít si ho s dobrým jídlem i pitím. Proto nejlepší barmani také pracují s nejkvalitnějšími značkami.

Vítězslav Cirok Studoval bezpečnostní inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě, odkud svou kariéru přesměroval do gastronomie. Nejdřív se stal barmanen v Cloud9 pražského hotelu Hilton, pak přešel do vyhlášeného Bugsy ́s Baru a od letošního roku míchá své drinky v baru L ́Fleur inspirovaným francouzskou elegancí. Barman Vítězslav Cirok

„Pít méně, avšak kvalitněji,“ vysvětluje Vítězslav Cirok z nového pražského baru L ́Fleur v Kolkovně. Když míchá drinky, je jako divadelní herec a vrcholový sportovec zároveň. Například pro soutěžní disciplínu Against the clock (Proti času) musí připravit v limitovaném čase pět až deset různých drinků a trefit se jimi přesně na míru do nálady a vkusu každému z pěti porotců. Jenže deset minut, které na to má, utíká strašně rychle, a tak si své představení opravdu musí promyslet do nejmenších detailů i úsporných pohybů, aby vše stihl. A při tom se musí usmívat a ležérně vyprávět hostům, proč jim míchá právě ten či onen nápoj.

Nakonec během týdne absolvoval dalších šest soutěžních disciplín. Jeho nejoblíbenější byla Night and Day (Noc a den), kdy barman musí připravit dva koktejly výrazně protichůdných chutí. Vítek připravil lehký osvěžující drink na bázi anglického ginu Tanqueray pro letní odpoledne spojený s příběhem krásné nedostupné ženy. A druhý koktejl z amerického bourbonu Bulleit, skotské whisky Talisker, červeného vermutu a levandulového Campari pro večerní popíjení byl inspirován elegancí Jeana Paula Belmonda.

Brána do světa otevřena

A právě s francouzským šarmem Vítězslav Cirok jednoznačně vyhrál i v národní soutěži, kde během půlročního klání postupně vyřadil pět desítek českých barmanů. Vítězstvím v pražském květnovém finále ho mezinárodní porota nominovala do Kapského Města. A tady obstál v nejtěžší světové konkurenci.

„Znamená to pro něj velkou životní změnu a obrovskou novou profesní příležitost. Šest nejlepších ze světového finále dostane nabídku spolupracovat s nejlepšími bary na světě. Pro Vítka to budou bary jedné z nejluxusnějších sítí hotelů One and Only,“ říká Petr Kymla, zástupce značky Diageo Reserve pro Českou republiku, který u nás národní soutěž pro barmany připravuje. Před pěti lety se díky vítězství na světovém barmanském klání otevřela zářná kariéra Erikovi Lorinczovi, pětatřicetiletému Slovákovi, který dnes míchá drinky v nejprestižnějším londýnském baru hotelu Savoy dokonce i pro anglickou královnu.