Babyboom pokračuje: dítě má zpěvák Horváth i herečka Vlasáková

U vítěze hudební soutěže SuperStar Vlasty Horvátha vypukly rodičovské oslavy již v pondělí večer. Zpěvákovi a jeho manželce Markétě se chvíli před jedenáctou hodinou večer narodila očekávaná dcera. "Holky jsou v pořádku. Malá Linda vážila po porodu 4,59 kg a měřila 50 cm," oznámil zpěvák na svých oficiálních stránkách.

Svou lásku si manželé úředně ztvrdili již v roce 2005, na vytouženého potomka však museli čekat téměř šest let. Horváth si dlouholetou přítelkyni Markétu Mickovou bral na zámku Konopiště.

Vlasta Horváth s manželkou Markétou

Ve stejný den se již ze čtvrtého dítěte radovala i "žena v pokušení", herečka Lenka Vlasáková, jejímž partnerem je kolega z branže Jan Dolanský. Syn Johan Antonín je už jejich třetím společným potomkem. Z prvního vztahu má herečka třináctiletou dceru Sofii, s Janem pak sedmiletou dceru Amálii a čtyřletého syna Maxmiliána.

Zajímavostí je, že Vlasáková hrála na divadelních prknech roli ženy v očekávání tak dlouho, až se jí role promítla i do reálného života. V inscenaci Musíme si pomáhat, kterou uvádí Divadlo Na Jezerce, ztělesnila právě těhotnou ženu.

"Nevěřím ale, že to, co člověk hraje na jevišti, se promítne i do jeho života. Hrajeme přece kladné i záporné role," komentovala nedávno s úsměvem svůj požehnaný stav herečka.

Lenka Vlasáková a Jan Dolanský

O práci se Lenka Vlasáková bát nemusí. Divadlo na ni počká do září, kdy se opět vrátí na jeviště, a tak do té doby nebudou na repertoáru divadla hry, v nichž tato herečka hraje, tedy Musíme si pomáhat Petra Jarchovského a Na dotek Patricka Marbera, v němž účinkuje spolu s Janem Dolanským.

Tento týden se přírůstky pochlubily i další slavné tváře, modelky Eva Herzigová a Helena Houdová.